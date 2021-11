Escándalos políticos

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo

Se nota que Rodolfo González Valderrama no pierde el sentido del humor. Se le preguntó sobre el presunto financiamiento ilícito en tiempos electorales y respondió que si en una campaña electoral no se saca el impermeable, otros dirían el paraguas, hagan de cuenta que no hay campaña electoral, por el lodo, la lluvia y las piedras que son, vamos pues, cosas normales. Efectivamente, en cada electoral, lo normal es que haya lodo.

Y eso es lo que asombra: que los políticos, o las personas, que buscan el poder político, pese a que saben a lo que se exponen, no vacilan en aprovechar la coyuntura y luchar por alcanzar una gubernatura, una senaduría o la presidencia de la República. Saben a lo que se exponen y así le entran. Bien dirían, los beneficios y las satisfacciones del poder, bien que valen la pena. Y es que, entran a la política, y luego, ya cuando se retiran, si son exitosos, lo hacen ricos, convertidos en unos potentados.

HISTORIA ANECDÓTICA

Cuentan que un gobernador invitó a su compadre, el comerciante de la ciudad, a ser el Presidente Municipal. De entrada, le rechazó la oferta; el gobernador, empeñado, le envió al líder partidista, al diputado y a otros amigos, a que lo encandilaran con el puesto. Así que, a la tercera vez, el comerciante acepto, pero aclaro: solo te digo una cosa, si me empiezan a molestar, a decirme de cosas, yo aviento el mugrero (la presidencia municipal). Y, fue candidato, gano y empezó a gobernar.

Al principio todo fue bien. Sin embargo, al paso de los meses, el ambiente se enrareció, los medios de comunicación, empezaron a hacerle señalamientos, de errores y más errores. Lo criticaban y le publicaban cosas que le molestaban. Así que un día, fue con su amigo el gobernador y le enseño un puño de periódicos: mira, todo lo que dicen de mí… me retiro, según acordamos. El gobernador, como que ya lo esperaba, le enseño otros periódicos y le dice: no te preocupes, mira lo que dicen de mi… rápido, el Presidente Municipal, le contesto: si, pero lo tuyo son verdades, lo mío son mentiras.

VISIBILIZACIÓN DE LOS HECHOS

Esa es la cuestión: todos los días, aquí y allá, los medios de comunicación (incluidas las redes sociales) difunden hechos y acciones. Unas tienen impacto, otras pasas desapercibidas; las que tienen impacto, por lo regular, rápido se convierten en un escándalo cuyos efectos, en un principio, son impredecibles. Lo cierto, inequívoco, es que los escándalos políticos siempre han existido en todas las épocas. En los tiempos actuales, recordemos el caso Watergate, que provoco la renuncia de Nixon; en México el asesinato de 17 campesinos provoco la renuncia del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa.

Thompson escribió un libro son los escándalos políticos, hace una enumeración, sin embargo lo significativo es que hace notar un mecanismo: la visibilización de esos hechos, que se presumen ilegales, amorales o de corrupción, son provocados por los medios de comunicación; en algunos casos son consecuencia de filtraciones políticas, para dañar al enemigo, o por investigaciones políticas. El caso de la Casa Blanca como el de la Estafa Maestra, fueron investigaciones periodísticas.

EL IMPERMEABLE

En Tamaulipas se está viviendo un escándalo. Inicialmente lo dio a conocer un medio de comunicación: Los empresarios Carmona, según el medio, estaban convertidos en “mecenas” de políticos de Morena en Tamaulipas. El caso agarro más vuelo cuando Sergio Carmona fue ejecutado: los nombres de los involucrados una y otra vez se mencionan en los medios nacionales y en las redes sociales. Y hay los deslindes, como el caso de Carlos Peña y de su mama Maki; pero, sin embargo, hay evidencias de que las empresas de los Carmona eran, o siguen siendo, proveedores del gobierno de Reynosa.

Rodolfo González Valderrama hizo mención a un impermeable en tiempos de campaña: una campaña sin lodo, hagan de cuenta, que no es campaña electoral, política. Estamos acostumbrados a que así suceda y, lo más increíble, es que los protagonistas, como ahora lo hicieron, acuerdan y firman el compromiso de no atacarse, de respetarse y de que, al final, todos apoyar al que resulte ganador, el candidato… Los escándalos son mediáticos, las consecuencias reales, alguien sufre las consecuencias.

LA VERDAD

Un escándalo toma vuelo en la medida que los hechos se van confirmando en la realidad, es como el rumor. Eduardo Gattás, el Presidente Municipal, ha sido señalado como uno de los beneficiarios del mecenazgo de los Carmona. Una camioneta, es la cuestión. Al ser cuestionado por reporteros, digo que era un evento, un acto, entre particulares. Sin embargo, ya se supo, que la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas (la de Francisco Javier García Cabeza de Vaca) lo citó para que explique la posesión de la camioneta: ¿Qué pasará, imaginemos, si no se presenta?