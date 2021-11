No guarde el cobertor; noches frescas llegaron para quedarse

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Las noches frescas llegaron para quedarse en la Capital de Tamaulipas; este sábado la ciudad amaneció en 15 grados centígrados y se pronostica que termine el día con una temperatura de 17, según el portal especializado en el clima The Weather Channel (TWC).

Sin embargo, durante toda la semana que este domingo inicia las temperaturas mínimas harán que los victorenses no se olviden del cobertor y, en un descuido, se animarán a encender los calentadores o la calefacción.

Las temperaturas mínimas para la siguiente semana están pronosticadas de la siguiente manera: para el domingo 28, TWC marca 14°, mientras que para el lunes 29 indica 12°; para el martes habría pasado “lo peor” y la mínima está pronosticada en 15°.

Continúa la semana en el pronóstico de dicho portal como a continuación se señala: Miércoles uno de diciembre, 17°; jueves, 16°; viernes, 17°, y sábado cuatro de diciembre, 15°.

Asimismo, se aprecia que las temperaturas máximas serán cálidas a partir del martes, teniendo el viernes el día de la semana con más calorcito, cuando llegaría a 29 grados centígrados.

En cuanto a las condiciones del clima, TWC indica parcialmente nublado desde el domingo y hasta el jueves, por lo que el sol volvería a calentar los hogares de los victorenses hasta el viernes próximo.

Así que ya lo sabe; El Diario MX lo invita a no guardar pijamas ni el cobertor recién adquirido en la Feria Tamaulipas, pues las noches frescas llegaron para quedarse en este otoño