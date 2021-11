Consejos que pueden evitar algún accidente con las luces navideñas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante la época decembrina es común que los hogares se llenen de luces de colores y decoraciones; sin embargo, si vas a tener este tipo de adornos también toma en cuenta una serie de consejos que te pueden ayudar a evitar incendios.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una garantía de seguridad para artículos decorativos, por lo que a la hora de adquirir luces navideñas, debes asegurarte que el empaque contenga la leyenda con la norma mexicana NMX-J-588-ANCE-2017, la cual garantiza que el producto no corre riesgo de incendio.

No olvides que si vas a reutilizar las luces de otros años, primero verifica que los cables y enchufes no estén enredados, gastados o expuestos, de ser así, opta por adquirir un producto nuevo.

Recuerda siempre que salgas de casa o cuando te vayas a dormir asegúrate de apagar las luces, ya que son momentos en que no puedes estar al tanto de cualquier eventualidad que ocurra con el alumbrado.

No debes sobrecargar los contactos. Es de vital importancia no sobrecargar los contactos eléctricos y no dejes los enchufes en el suelo para evitar tropiezos.

Si vas a adquirir un árbol de Navidad natural fíjate que esté fresco. Asimismo, colócalo lejos de fuentes de calor como cortinas, calentadores, chimeneas y velas.

Con información de: milenio.com