No hay elementos de preocupación por variante Ómicron, señala AMLO

No hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, dijo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que no hay elementos para preocuparse en México por la variante Ómicron de Covid-19.

Desde Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, el presidente López Obrador detalló que será este martes cuando se informe sobre la situación de esta nueva variante de coronavirus en el país, aunque aseguró que no hay motivos para preocuparse.

Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos. No hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas”, aseveró.

Señaló que sí hay mucha información en los medios y no debe espantar, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay todavía información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, nada más que se detectó en Sudáfrica.

López Obrador dejó en claro que se actuará con responsabilidad ante la aparición de esta nueva variante de Covid-19, de la cual dejó en claro que se actuará con responsabilidad.

“Se va a actuar como siempre, con mucha responsabilidad, de modo que vamos a informar mañana. No (habrá cierre de actividades), no tenemos ese pronóstico. Pensamos que hemos avanzando mucho en la vacunación, seguimos vacunando y vamos a intensificar el programa de vacunación”, dijo

Señaló que en cuanto a los contagios y fallecimientos no hay información. Tampoco hay información de que las vacunas no seas efectivas para enfrentar esta variante, o sea no hay información.

“No se puede decir que las vacunas no sirven, al contrario, lo que está comprobado es que lo mejor es la vacuna para prevenir, por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados. Todos tenemos que vacunarnos”, adujo.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el riesgo que plantea globalmente la nueva variante Ómicron de coronavirus es “muy alto”, en un informe técnico sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2.

Tomando en cuenta las elevadas mutaciones de ómicron, con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es “alto”, afirmó el documento.

El informe anticipó que puede haber nuevas olas de Covid-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran.

Con información de: lopezdoriga.com