Reportan 65 contagios a covid y 9 fallecimientos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

En los últimos seis días Victoria sumó once fallecimientos de pacientes que se contagiaron tras haberse contagiado de covid-19, después de que este lunes la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) confirmó 65 nuevos casos de covid-19 y nueve fallecimientos, en todo el estado.

Además la Capital del estado añadió tres casos positivos con los que llegó a 14 mil 382 acumulados, en tanto que con los decesos la cifra mortal se elevó a 588.

A nivel estatal el indicado de positivos acumulados llegó a 95 mil 243, de los cuales 87 mil 791 pacientes se han recuperado, en tanto que seis mil 834 fallecieron por complicaciones causadas por el virus SARS-CoV2.

Al respecto la titular de la SST, Gloria Molina Gamboa, reiteró su exhorto a no bajar la guardia y atender en todo momento el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la sana distancia.

De igual forma evitar saludar de mano, abrazo o beso, estornudar en el ángulo interno del brazo, así como no tener contacto con personas enfermas de las vías respiratorias.

Finalmente insistió en la importancia de completar el esquema de vacunación anticovid y antiinfluenza, mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y evitar exponer a los más vulnerables a un contagio para mantener el descenso de casos, fallecimientos y hospitalizaciones.