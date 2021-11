Sobrevigilan frontera y puertos por ómicron

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Ante la posible llegada de la variante ómicron de la enfermedad covid-19 al país, el Gobierno estatal ordenó el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en la frontera con Estados Unidos, así como en puertos aéreos y terrestres, anunció Gloria Molina Gamboa.

La secretaria de Salud añadió que a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), se dará seguimiento a los extranjeros que ingresen a la entidad y se solicitará a las aerolíneas información sobre conexiones de los vuelos con países donde circule la nueva variante.

“Hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica en fronteras y aeropuertos, así como las medidas preventivas entre la población ante la posibilidad de la dispersión e ingreso al país de la variante sudafricana ómicron, de la cual hasta el momento no se han notificado casos”, comentó.

La funcionaria agregó que durante la sesión de este lunes del Comité Estatal de Seguridad en Salud, se reiteró su llamado a las instituciones que lo integran, para que no bajen la guardia y redoblen esfuerzos para difundir todas las acciones orientadas a evitar contagios.

“Es importante sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de completar el esquema de vacunación contra el covid-19, así como reforzar medidas como el uso del cubrebocas, la higiene de manos y la sana distancia”, precisó.

Molina Gamboa añadió que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que la variante ómicron tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes, hay la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección, en comparación con otras.

“Por ello y ante la cercanía de las fiestas decembrinas, recomendó no asistir a fiestas o reuniones sociales donde no se respeten las medidas de seguridad y mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes, evitar saludar de mano, abrazo o beso”, apuntó.

Finalmente Molina Gamboa comentó que ante el arribo de paisanos a territorio estatal, “hacemos un llamado a que ingresen vacunados para evitar brotes de la enfermedad que puedan derivar en una cuarta ola de contagios”.