Todo listo para celebrar a la Virgen de Guadalupe

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- Ya se encuentra todo listo para que el próximo día once, a las 11:00 de la noche, se celebre la misa a la Virgen de Guadalupe.

Después de la misa, que será oficiada por el obispo de la Diócesis de Victoria Óscar Efraín Tamez Villarreal, habrá las tradicionales “Mañanitas con mariachi”, anunció el párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe Isaías Salas Morales.

“Viene, tenemos Obispo nuevo, monseñor Óscar Tamez está con nosotros en nuestra Diócesis, él celebra la misa el once a las 11:00 aquí en el estacionamiento, tengo un oficio de Coepris, estipula 75 por ciento de capacidad, pueden caber mil personas, entonces va a haber capacidad de 700 y tantas, puede haber más afuera de los límites del Santuario”.

Y agregó; “la misa tradicional del día once a las 11:00 que es fuera, en la parque poniente en las escalinatas por este año no, porque no tenemos control, no hay control, se pierde el control y no queremos exponer a la comunidad del contagio”.

Además, dijo, luego de haber sido prohibidas hace un año a causa de la pandemia del covid-19, ya se encuentran listas las peregrinaciones tanto por parte de parroquias como instituciones educativas y diversos organismos.

“Ya tenemos más o menos organizado, checando la agenda tenemos un buen número de peregrinos, ya están anotadas las instituciones civiles y escuelas grandes que vienen como La Salle por ejemplo, Sutspet, IMSS, parroquias como María Auxiliadora, Buen Pastor, hay más, tenemos un buen número”, refirió.

Tras mencionar que también vienen peregrinaciones, señaló que “no se va a a bajar la guardia” en cuanto a las disposiciones sanitarias por el covid-19.

“Seguimos con la prevención, estamos pidiendo a toda la comunidad que venga que no dejen de portar el cubrebocas, su gel”.

Y agregó; “el acceso vamos a abrir la puerta principal, la que está al poniente rumbo a las escalinatas se va a abrir, no va a ser ya como el año pasado la sur en dirección al hotel no, la puerta principal de las escalinatas poniente, esa va a estar abierta, la puerta mayor y ahí va a haber por supuesto un grupo de laicos checando temperatura, gel antibacterial y el cubrebocas, todo eso lo estamos cuidando”.

En cuanto a las misas, detalló que el templo solamente va a ser para la visita, “entrar a hacer visita a nuestra madre y quien vaya a estar en misa las misas en su mayoría van a ser fuera, en el área del estacionamiento, ya tenemos todo preparado”.

El párroco del Santuario de la Virgen de Guadalupe mencionó; “puestos dentro del Santuario no va a haber permiso de poner puestos en el área del estacionamiento vamos a poner sillas”

“Fuera del santuario no me compete, no lo sabemos”, aclaró.

Cabe señalar que el párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe adelantó que por ser una situación atípica por la pandemia del covid-19 se podrían tomar algunas determinaciones conforme el volumen de fieles católicos que asista a la conmemora de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac.

“Vamos a improvisar algunas cosas, es un año atípico estamos experimentando algunas cuestiones, si vemos que es necesario, pongo un ejemplo, en años pasados en el Templo sacamos las bancas, quitamos las bancas para que entre más pueblo, yo creo viendo el momento, si vemos que viene buen número de peregrinos quitamos las sillas y que la gente participe de pie y puede entrar un buen número de personas, para que la comunidad tenga presente esto”.