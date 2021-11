Karol G niega beso de Anuel AA en concierto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La famosa cantante, Karol G, dio mucho de qué hablar durante el fin de semana, pues en uno de sus conciertos la ‘Bichota’ sufrió una aparatosa caída en el escenario.

Sin embargo, en medio de una de sus presentaciones en Puerto Rico, la cantante se llevó tremenda sorpresa, luego de que su ex novio Anuel AA apareciera en el escenario para cantar junto a ella.

La famosa agradeció a su ex pareja por el crecimiento que tuvieron juntos y en un momento Anuel intentó besarla, pero ella se negó.

“Quiero aprovechar la oportunidad, porque llevábamos 200 años sin hablar, primero para darte las gracias por estar aquí. Le hablé muchas veces a Emanuel que mi sueño era hacer un Choliseo, era hacerlo sola y no tener invitados para que la gente dijera Karol G la rompió pero la rompió sola, pero el único invitado que quería tener en mi Choliseo era Anuel AA”, dijo Karol G.

“Él y yo pasamos muchas cosas juntos, crecimos un montón, vivimos cosas… una chimba y ya no, por cosas de la vida. No habíamos podido hablar, pero lo he dicho muchas veces en mis canciones, ‘gracias por todo el apoyo’”, agregó la ‘Bichota’.

Anuel dejó en claro que aún siente cosas por Karol G, sentimientos que ella aún corresponde, sin embargo, el pensar en una reconciliación no es una opción.

“Te amo y gracias”, dijo Karol G.

“Te amo, mi vida”, le contestó Anuel AA.

Finalmente, ambos decidieron darse un abrazo, para luego comenzar con sus interpretaciones.

Cabe señalar que la cantante aprovechó el momento para lanzarle una indirecta muy directa.

“A veces te cambian por algo peor y ni siquiera por algo más rico”, señaló la estrella Karol G.

