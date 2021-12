La sequía del Atlas es un motor que nos motiva: Julio Furch

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En Atlas no es una presión jugar en contra de la historia, por el contrario, lo han tomado como una motivación para disputar la Semifinal del Apertura 2021 ante Pumas, confesó el delantero, Julio Furch.

Los Zorros no ganan un título desde 1951 y no disputaban una Semifinal desde el 2004, y en este Apertura 2021 tienen una gran chance para acabar con el maleficio.

“Creo que hay un aspecto que nos inspira mucho, el de poder seguir avanzando y conseguir ese título, es lo que mas fuerza nos da y lo hace especial; no me había tocado jugar mucho la Liguilla pasada, pero se había conseguido un buen pase, un Repechaje duro con Tigres y después una Liguilla que no me tocó jugar mucho”, dijo.

“Ahora nos motiva mucho. El segundo puesto del torneo regular a mucha gente no le alcanza, trataremos de seguir avanzando y consiguiendo cosas, estos números de la historia, de los años que Atlas está en sequía es un motor que nos inspira y nos da fuerza para seguir luchando y conseguir. Desde el 2004, los Rojinegros se quedaron en varias ocasiones en los Cuartos de Final, lo que ha desanimado a la afición en semestres anteriores”.

“Cada torneo juego a ganarlo, si bien tienes mucha razón que hay pocos momentos felices en el futbol, hacemos lo que queremos y disfrutamos mucho del día a día, de los compañeros, de la gente, pero estos momentos de Semifinal o Final, el estar en esos momentos son muy pocos la verdad, yo todos los torneos que juego los juegos a ganar, quiero estar en lo más alto”, añadió Julio.

“La ilusión la tengo siempre y lucharé hasta el final. Si hubiéramos salido campeones el torneo pasado estaría con las mismas ganas que si hace 70 años no salimos campeón. Lucho siempre para dejar una marca en cada club y con Atlas tengo las mismas ganas de siempre”, afirmó.

Con información de: mediotiempo.com