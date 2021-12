Presupuesto del Municipio está fuera de la realidad: Regidor

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria.- Para atender necesidades prioritarias de los victorenses el Ayuntamiento de Victoria debe reconsiderar el gasto programable destinado a diversos rubros en el Presupuesto de Egresos 2022, requirió el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI Horacio Reyna de la Garza.

El también regidor integrante del Cabildo de Victoria criticó que antes de privilegiar el gasto en adquisición de maquinaria y equipamiento propio, se destinen recursos a la renta de diverso equipo, con lo cual, dijo, se “desmantela” al Municipio.

“Se nos está yendo el gasto municipal programable en estos montos y estamos dejando el municipio prácticamente el desmantelado eso es lo que ve el PRI”.

“Hacemos un llamado para que reconsideren ese gasto y que el próximo año destinen a las principales necesidades que hoy no están contempladas en su presupuesto”, agregó.

Reyna de la Garza señaló que con la distribución de los recursos lo que ve el PRI con ese presupuesto es que el gobierno no tiene rumbo; “es un gobierno que no tiene proyectos, no presentó proyectos”.

Señaló que el Presupuesto de Egresos 2022 del Municipio de Victoria no presenta las necesidades más importantes que tiene Victoria”.

Al desglosar diversos apartados, Reyna de la Garza dijo que no se presenta ningún peso para el área de equipamiento, ningún camión recolector de basura, para un tema del área de panteones para un panteón nuevo tampoco plantea un solo peso.

“Se mantienen con un gasto inercial en material eléctrico, más equipo para Bomberos y Protección Civil tampoco lo ponen en el presupuesto”.

Y agregó; “y algo muy importante, tampoco destinaron recursos para algo que a Victoria le urge, que es tener el proyecto ejecutivo de la segunda línea del acueducto, le urge a Victoria esto”.

El también regidor del Cabildo de Victoria recalcó; “van a ser 4 años sin poder contar con un peso para equipamiento, y a lo que nos ha llevado eso es a que tengamos que este año se hayan destinado 60 millones de pesos para arrendamiento de equipos y maquinaria pesada”.

Cabe señalar que este martes la secretaria de Gestión Social María Luisa Rodríguez dio a conocer la campaña de colecta de abrigos, chamarras y cobijas por parte del Partido Revolucionario Institucional, “lo que tengan en buen estado para poder apoyar en este invierno a la gente de nuestro estado”.

La secretaria de Gestión Social detalló que el edificio del CDM del PRI ubicado en el 20 Hidalgo esquina estará abierto de 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde “para todos aquellos que nos quieran ayudar aquí los recibimos con gusto”.