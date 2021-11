Tendrá Tamaulipas mañana nueva Mexicana Universal

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Las seis entusiastas jóvenes tamaulipecas se saben dignas representantes de sus ciudades de origen y, por supuesto de Tamaulipas; tras la rueda de prensa de este lunes posaron para las cámaras de los medios de comunicación de esta Capital, en donde se desarrollará mañana el Desfile de Coronación, en el Hotel Panorámico.

Tamaulipas brillará el miércoles desde esta Capital cuando la noche de este uno de diciembre las seis aspirantes tamaulipecas al título de Mexicana Universal deslumbren la pasarela, en el Hotel Panorámico de Ciudad Victoria.

“Mexicana Universal es una plataforma que busca empoderar a las mujeres mexicanas y así poder levantar la voz ante el mundo”, dicen de entrada los convocantes a la rueda de prensa de este lunes para presentar e invitar al Desfile de Coronación.

Por ello, mañana los tamaulipecos conocerá, a quien los representará a nivel nacional en este certamen de belleza, el cual ha dejado de ser un concurso pues la nueva Mexicana Universal Tamaulipas será designada desde la Coordinación Nacional, en la Ciudad de México.

Por su parte, Dianaluz Gutiérrez de Cárdenas, couch de Oratoria, agradeció el apoyo de los medios al certamen; “todas son preciosas, y no solamente por fuera porque las vemos y son perfectas (pero) cada una de ellas tiene cualidades muy especiales y muy únicas”.

Se refería a las seis participantes que tras los castings en distintas ciudades de Tamaulipas fueron elegidas para prepararse y ser evaluadas, con el objetivo de representar a su entidad en el certamen nacional; todas se saben triunfadoras y así lo dejaron en claro para El Diario MX.

“Soy una persona disciplinada, que trabajando duro consigo mis metas y sobre todo con lo que se ha trabajado en esta preparación he cumplido cada requisito; (por ello) puedo representar a la belleza tamaulipeca”, aseguró en primer término Amairany Hinojosa Moctezuma, de 24 años, originaria de Ciudad Madero y Licenciada en Diseño de Modas.

Melissa Mireles Escobedo es de Ciudad Victoria, tiene 21 años y estudia la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); ella demuestra su capacidad para ser Mexicana Universal con el siguiente mensaje:

“La pandemia me ha dejado un gran aprendizaje mensaje, que es darme cuenta de que todas las mujeres tamaulipecas tenemos la capacidad de sacar adelante todo lo que nos propongamos (…) esto me ha permitido darme cuenta que soy una Mujer Universal y con toda la capacidad de representar justamente a la mujer tamaulipeca”.

A sus 24 años, y ya como licenciada en Educación, Lizette Alejandra Ávila López también expresa su sentir para ser elegida en la coronación de este miércoles.

“Considero que puedo ganar porque soy una mujer que desde niña he esperado muchos retos; me considero una mujer fuerte y perseverante; creo que estoy aquí por una razón y creo que es esa; soy capaz, y todas y cada una de las que están aquí presentes son capaces de ganar… Los sueños no son imposibles”, afirmó la bella joven originaria de Llera.

Y de San Fernando Yuliana Ríos Leal muestra uno de sus talentos al micrófono: “Yo sé que Dios tenía reservado este sueño para mí y por eso me siento preparada, calificada, para poder representar no solamente a mi estado, sino también a México en un futuro, porque tengo una misión, un proyecto de vida, que es empatizar con las personas… a través de mí se puede ver lo que somos los tamaulipecos”, dice la joven de 20 años, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad La Salle (ULSA).

Mientras tanto, Lorena López se sabe digna portadora de la corona de Mexicana Universal Tamaulipas; la estudiante de Ciencias Políticas, originaria de Reynosa lo deja en claro:

“Alguien que me inspira mucho son mis sobrinas, tengo dos, y siempre me están viendo y siempre me dicen: ‘Mi princesa, mi princesa’; y yo les digo: ‘¡No!, Vamos para reina’ (…) Llevo meses preparándome para esto y que sea lo que Dios quiera”, aseguró en la rueda de prensa en el hotel sede en esta Capital.

El mismo sueño es compartido por Selene Montelongo. “Mi mayor habilidad realmente creo que es conectar con las personas; en la actualidad los concursos de belleza han cambiado de una manera exponencial; ya no se considera solamente la belleza, sino la capacidad, el intelecto, poder analizar las situaciones, porque de nada sirve ser guapa (…) ¿realmente qué es lo que interesa? Es el mensaje, es la voz”, dijo la joven de 25 años; ella es Ingeniera en Gestión Empresarial por el Tecnológico Nacional de México y originaria de Matamoros.

Por último, los entusiastas directivos de Mexicana Universal Tamaulipas, como Honorio Martínez, coordinador estatal, invitan a los tamaulipecos a venir a Ciudad Victoria para ser testigos y conocer a la nueva representante de Tamaulipas este miércoles.

La cita es a las 18:30 horas, pues en el Hotel Panorámico se ha dispuesto de una alfombra roja previo al inicio de la coronación, evento programado a iniciar a las 19:00 horas. El costo del boleto es 250 pesos y pueden adquirirse en el hotel sede y empresas patrocinadoras.