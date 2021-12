No hay presupuesto suficiente para búsqueda de personas desaparecidas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La búsqueda de personas desaparecidas “es un tema de pesos y centavos” y se requieren más recursos ya que la Fiscalía de Tamaulipas se ubica en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a presupuesto a ejercer, afirmó su titular Irving Barrios Mojica.

“Siempre es un tema importante los recursos y el desarrollo de los proyectos, todo se traduce en un mejor trabajo en bien de los tamaulipecos, desde luego es un tema de pesos y centavos”, refirió.

En ese sentido, el primer Fiscal del Estado hizo un llamado al Poder Legislativo para no frenar las acciones de fortalecimiento y procuración de justicia recortando recursos financieros.

“Una de las cuestiones más importantes es crear convicción en el Poder Legislativo para que si así lo determinan ver cuáles proyectos pueden ir hacia adelante”.

“La Constitución del Estado señala que el presupuesto que se le asigne a la Fiscalía no podrá ser menor al que se le asignó el año anterior y se debe tomar en cuenta la inflación para que se vea reflejado en el Presupuesto de Egresos”, agregó.

Con relación al presupuesto que se requieren en la búsqueda de las personas desaparecidas, el Fiscal tamaulipeco detalló que para estas acciones se requieren de equipo especial y por lo tanto mayores recursos.

“Nosotros tenemos un proyecto, tenemos unos programas, el fortalecimiento a las áreas de desaparecidos se hace desde el personal, vehículos cuatro por cuatro, geo-radares, un equipamiento especializado”, dijo.

Y detalló: “Eso se presenta en el Presupuesto de Egresos al Poder Legislativo, pero también muchas veces se trabaja de la mano con la Federación, pues el tema de los desaparecidos es concurrente, donde juega un papel importante la Federación”.

En cuanto al número de carpetas de personas desaparecidas, Barrios Mojica dejó en claro que no se tiene un número exacto porque se actualiza constantemente; “es un número muy volátil porque un caso se reporta en varios lugares ante varias agencias del Ministerio Público que se mueven hasta en 80 casos”.

El trabajo de la búsqueda de desaparecidos es un tema muy complicado, dijo el Fiscal, por lo que rechazó que operen con “tortuguismo” como lo aseguran los colectivos de familiares y amigos.

“Entendemos que lo que quieren es un resultado y lo que quieren es encontrar a sus familiares y desde luego que es muy válida esa crítica; sabemos que falta mucho por hacer, pero tampoco creemos que estemos en una situación crítica o mala”

Defendió que el tema de la búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas ha generado grandes avances, porque las áreas están fortalecidas y los resultados se han dado.

Barrio Mojica aseguró que, al referirse a los desaparecidos, en el sector de la población como de señoritas o adultos mayores, el resultado de encontrarlos está en un 50 por ciento.

En otro contexto, advirtió que los delitos que siguen creciendo son los relacionados a la violencia familiar y al tema de los robos a tiendas de conveniencia o de autoservicios en el norte o robo de cajeros en el sur.

“No es que se disparen, es un comportamiento normal al año, lo que sí es que el índice de secuestro había venido a la baja desde el año 2017 a 2020; pero en este año se anticipa que se cerrará con los mismos números que el año anterior”, dijo para concluir.