‘Noche de fuego’ se acerca al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 30 (Agencias)

La directora salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo expresó sus emociones ante el excelente recibimiento que ha tenido su película “Noche de Fuego”, producción con la que tratará de llevar a las nominaciones del Oscar.

Huezo se ha labrado una carrera retratando dramas de América Latina en premiados documentales lo que le ayudó a dar realismo a su más reciente película, misma que fue elegida para representar a México en los premios más relevantes de la industria cinematográfica.

“Los últimos años he trabajado con temas muy difíciles. He estado muy cerca de mujeres que están buscando a sus hijas desaparecidas, entonces no era un tema nuevo para mí. Tengo esperanzas. Es una película que puede tocar el corazón del otro”, mencionó la realizadora de 49 años.

Antes de siquiera mostrar una imagen, la película “Noche de Fuego” confronta al espectador con las respiraciones agitadas que parecen venir de dos mujeres angustiadas. Lo que sigue es el desespero de la niña Ana (interpretada por Ana Ordóñez), y su madre Rita (Mayra Batalla), cavando un hueco con las manos.

La cineasta dijo que “la película me planteó un desafío muy importante, muy hermoso y también muy doloroso, que era mirar el mundo desde los ojos de una niña que está creciendo en un contexto violento y que se da cuenta de lo que significa ser mujer”.

La cinta ya fue galardonada en el Festival de Cine de San Sebastián, en España, como la mejor película latinoamericana, y ganó mención especial en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes; se estrenó en cines el pasado mes de julio y ya está disponible en la plataforma de streaming Netflix.