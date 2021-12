Especial: Yoseline Hoffman

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (Agencias)

La madrugada del miércoles uno de diciembre la creadora de contenido Yoseline Hoffman fue puesta en libertad tras cinco meses de haber permanecido en el Penal de Santa Marta Acatitla, la noticia se convirtió viral y aquí explicaremos a detalle el caso.

Hay que empezar diciendo que la youtuber conocida como YosStop fue detenida el pasado 29 de junio por el de posesión y distribución de pornografía infantil; esto al haber recibido y almacenado un video en donde se abusa sexualmente de una menor de edad.

Dicho video se realizó el 25 de mayo del 2018 cuando la joven Ainara Suárez, quien tenía 16 años, acudió a una fiesta en donde fue violada por otros jóvenes presentes en la fiesta. Yoseline recibió dicho clip por parte de una seguidora, esto con el fin de que la youtuber hiciera una video crítica sobre la adolescente.

La creadora de contenido realizó un video llamado “Patética generación” en el que describió el delito y aseguró tener en su posesión el material de la agresión. Varios años después, en 2020, Yoseline fue denunciada por pornografía infantil por parte de Ainara; también se denunció a los cuatro jóvenes que participaron en el acto.

Después de varios videos en donde la youtuber defendía su postura sobre la opinión que dejó en aquel video de “Patética generación”, y confrontaba a Ainara por la denuncia realizada, así como a los medios de comunicación por indicar que había sido demandada, la Fiscalía privó de libertad a Hoffman a finales de junio.

LIBERTAD

Tras su liberación, uno de los abogados de Yoseline, Ricardo Cajal, señaló que fue por la descripción que hizo de la agresión sexual que se dio la denuncia: “Los únicos hechos de los que se nos está acusando es que ella describe en su video de ‘Patética generación’ actos sexuales que involucran a una menor”.

Estos hechos forman parte del delito de pornografía infantil, pero en su momento Cajal consideró que no existió un delito pues no se realizaron con un fin lascivo. Además, señaló que esa conducta al describir el acto sexual la realizó como otros medios de comunicación en general.

Se indicó que el martes 30 de noviembre, un juez de Control determinó modificar la medida cautelar de Yoseline sin que el Ministerio Público de la FGJ se opusiera con lo cual continuará su proceso en libertad y en un domicilio establecido en donde las autoridades podrán hacerle notificaciones.

El delito de pornografía infantil se reclasificó sólo como discriminación por lo que no amerita la prisión, esta medida fue aceptada por Ainara, quien aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada; la suspensión condicional del proceso penal se autorizó por tres años.

CONSECUENCIAS

La influencer otorgará bienes materiales, pagará una cantidad económica, no podrá contactar a la víctima y tendrá que dar una disculpa pública. Además, que no podrá expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona y tenderá que publicar un video cada mes en donde tendrá que compartir su “proceso de cambio” ya que deberá asistir a cursos y talleres.

Por otra parte, su abogado indicó que la influencer no tendrá antecedente penal y que a pesar de que de manera informal se vincule a la creadora de contenido con pornografía infantil, “al final se decidió que no era esa vía, fue por otro delito y no fue condenada por ese delito”.

Especificó que Hoffman deberá acudir a cursos y pláticas mensualmente sobre sensibilización de víctimas, discriminación, violencia de género. “El proceso penal ya prácticamente terminó ya no hay nada que tengamos que hacer legalmente más que cumplir con las obligaciones que se le impusieron”, dijo,

SUS PALABRAS

A su salida del penal de Santa Martha Acatitla, Yoseline ofreció unas breves palabras a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Visiblemente emocionada, con el uniforme reglamentario del centro femenil de readaptación social y una sudadera de colores, la influencer rindió declaraciones.

“Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa… estoy muy feliz porque ya estoy libre”, expresó momentos antes de subir al vehículo que la llevaría hasta su hogar.

Como parte del acuerdo pactado para su libertad, YosStop tendrá que realizar una disculpa pública. Esta propuesta fue realizada por la misma youtuber; la disculpa tendrá que ser videograbada y difundida en sus canales de YouTube y redes sociales. Hasta ahora se desconoce cuándo se publicará dicha disculpa.

La primera publicación en redes sociales realizada por la creadora de contenido fue un video corto en donde se ve a la influencer abrazando a su mamá, quien justamente cumplió años el día que Hoffman fue liberada. El clip fue acompañado por un emotivo mensaje.

“Llegué a las 12am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle Feliz Cumpleaños. Me dijo: Eres el mejor regalo que he recibido. A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia, pero no lo es. Hoy es un día para festejar”, compartió con sus millones de seguidores.