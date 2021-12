Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El delegado de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, pidió durante un evento público a alcaldes del estado “agarrar tantito de los ahorros” para trasladar personas al informe por el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.

La petición fue realizada el pasado 18 de noviembre durante una reunión con alcaldes de Veracruz llevada a cabo en el municipio de Huatusco.

“El 1 de diciembre vamos a ir a la Ciudad de México, le pido aquí a mis alcaldes y alcaldesas que nos acompañen, que nos ayuden, que faciliten el traslado de los compañeros y compañeras”, señaló en su discurso el delegado de Morena en Veracruz.

“¿Quién quiere ir a la Ciudad de México a ir a ver al licenciado Andrés Manuel? Vamos a decirles aquí a los alcaldes y a las alcaldesas que agarren tantito de los ahorros para que nos ayuden. Porque el Presidente nos requiere, si es necesario despertar al tigre pues vamos a tener que despertarlo”, agregó.

El delegado, quien en fotografías en sus redes sociales mostró que fue uno de los asistentes al evento en el Zócalo, apuntó que este discurso fue sacado de contexto “a conveniencia de intereses de la oposición”, y recalcó también que “a la derecha le dolió mucho ver el Zócalo lleno de gente que apoya al Presidente”.

Este jueves 2 de diciembre de 2021, Esteban Ramírez Zepeta publicó:

A la derecha le dolió mucho ver el Zócalo lleno de gente que apoya al Presidente.

Con relación al video editado que circula en redes sociales, aclaro que el discurso fue hacia afiliados, simpatizantes, Alcaldesas y Alcaldes electos, y no con autoridades en funciones, por lo que no podría haber solicitado que se desvíen recursos públicos, algo que nosotros mismos en nuestro movimiento denunciamos cómo excesos del pasado y pugnamos porque no ocurra.

El discurso que di en la ciudad de Huatusco fue sacado de contexto con un video editado a conveniencia de intereses de la oposición.

Este es el video original en el que se puede confirmar que la mención es durante un evento con alcaldesas y alcaldes electos

El Gobierno de la Ciudad de México informó que acudieron 250 mil personas al Zócalo capitalino y vialidades aledañas (Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 de Noviembre y 16 de Septiembre), para escuchar el mensaje del presidente López Obrador, a tres años de su administración 2018-2021, evento que se llevó a cabo sin incidentes.

Con información de: lopezdoriga.com