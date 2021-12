Thalía sufrió lesión

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (Agencias)

La cantante Thalía es conocida por compartir de manera continua su rutina diaria, sin embargo estuvo ausente de las redes sociales durante unos días y por fin reveló la razón.

La también empresaria mexicana explicó a sus admiradores que tenía un fuerte dolor de espalda y por eso no había tenido energía para subir historias y otras publicaciones en sus redes sociales.

La intérprete subió una historia a su Instagram y narró que su lesión era “imposibilitante”, pues no la dejaba ni siquiera caminar; la famosa dijo que se lastimó porque se agachó de forma precipitada para cargar a su perrita chihuahua.

“Estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja, no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar. Todo me duele y es debido a que dejé de hacer ejercicio como por cinco meses. Y en una de esas se me descompuso la espalda y justo me agaché por Gigi”, mencionó.

En dicha grabación, la cantante apareció usando un filtro de lentes con brillo dorado, ojos agrandados y el cabello rojo. Además de compartir su situación de salud, la también actriz e influencer solicitó a sus fans que tuvieran calma ante su falta de actualizaciones en redes sociales.