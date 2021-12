50 años de cuentos masivos en el Zócalo

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Como decirlo sin que nadie se ofenda y que al término de la lectura, los que así lo decidan, y quieran llegar hasta el final, comprendan que la aritmética simple, la geometría rivaliza con la saliva y la percepción.

Que los eventos que se realizan en el Zócalo, no dan en términos reales para presumir que acudieron millones o un millon o medio millón a la Plaza de la Constitución, a vitorear al político, líder o artista de moda.

Cualquiera que este sea. Carlos Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador, Luis Echeverría o algún evento de la “desaparecida” Confederación de Trabajadores de México o al mismísimo Juan Gabriel.

De hecho, uno de los eventos realmente masivo, que muchos ignoran y que El Norte consignó como muchos medios, fue la noche histórica que en 1981 juntó a más 400 mil personas para disfrutar del concierto del cantante de Matamoros. A Rigo Tovar, a Rigo es amor.

Y tampoco lo sabemos, solo que igual que antes, cálculos con relación al espacio ocupado en el río Santa Catarina de Monterrey, en Nuevo León arrojan esas cifras. Ahí sí, todos estaban arrejuntados como se registra en fotografías de la época.

Dicho lo anterior, regresemos la capital del país donde las fotografías de los “Fidelinos Vera de allá” hace una magia espectacular porque el escenario, es para todos, el corazón de la nación. Por donde hagas el tiro de cámara, siempre habrá una sensación de absoluto poderío.

La verdad es que este sitio, como me advirtió hace muchísimos años mi entrañable Rafael Augusto Irigoyen González, vicealmirante de la Secretaría de Marina, por supuesto que no le cabe millones, como se dice y que nadie se ofenda “ni a mentadas de madre”, me dijo.

Primero, vayamos a la geometría básica de la primaria de nuestros días de zombi estudiantil. En el espacio frente a Palacio Nacional existe un polígono de 46 mil 800 metros cuadrados (240 m x 195 m) y cuántos le gusta que debamos poner en cada metro para que podamos hablar de cientos de miles.

Suponiendo que están pegaditos y que serían tres, simple multipliquemos por los 46 mil 800 metros. Ups!! A penas si son 140 mil y conste, no le vamos a quitar ni los arbotantes ni “el tablao” donde suben los artista y en su caso a los dignatarios.

De una vez y sin anestesia, me dirán es que las callles en el entorno estaban igual saturadas. Bueno, cada quien quiere creer los que debe creer en compensación y sublimación.

Si como dicen ahí, “le cabe un millón”, saben cuántas personas deberían ocupar en cada metro cuadrado: 21.7l. Así que relajémonos, que si dijeron cifras húmedas, no cuentan si se trata de la verdad científica.

Es más, les quiero comentar que ya existen drones y software para hacer un barrido de personas para saber, con un margen de error mínimo cuántas realmente estuvieron.

Así que cuando hablamos de cientos de miles o de millones, por supuesto, que ni los de estos tiempos y los de antes tampoco fueron ciertos.

Solo propaganda de quien la paga y de quien la cree… que lo mismo pasa con muchos de los estudios demoscópicos patito en redes sociales. Pero luego hablamos del tema.

Posdata: La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la asistencia de 150 mil personas al Zócalo capitalino a la 17:00 horas, justo al inicio del mensaje por el tercer año de gobierno del presidente López Obrador.

Finalmente, de la parte discursiva, nada nuevo bajo el sol y cada quien determinará al interior de su vida, si las cosas son como son o si existe divergencias de pensamiento.

Por lo pronto ahí queda la verdad institucional que ayer se expresó en voz del mandatario mexicano:

“Tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia. En estos tres años hemos demostrado que somos una gran nación, libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo, que lucha por la paz y que se encamina a ser una República justa, igualitaria, democrática y fraterna”.

“Y eso ha sido una obra, repito, de todas y de todos, de un nosotros, que hoy está aquí representado por ustedes, mujeres y hombres libres y conscientes, protagonistas principales de la Cuarta Transformación de México (…) Gracias, pueblo de México, gracias de todo corazón”.

"Acostúmbrate a prestar atención a lo que dice otra persona y, en la medida de lo posible, procura entrar en su mente. Por lo general, primero hay que aprender muchas cosas antes de poder juzgar la acción de otro con conocimiento". Marco Aurelio.

