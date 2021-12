Detienen a alcalde electo de Veracruz por presunto secuestro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El alcalde electo de Morena en el municipio Lerdo de Tejada, en Veracruz, Jorge Fabián Cárdenas Sosa fue detenido por el presunto delito de secuestro, informó la Fiscalía estatal.

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz también confirmó la detención, quien además reiteró que se demostraba que la Fiscalía actuaba con autonomía y afirmó que ningún caso quedará impune, sin importar que los involucrados sean militantes de su partido.

“Si alguien comete algún delito las fiscalías están obligadas a actuar y nosotros seremos respetuosos de esa actuación y sí hago el exhorto a que se haga justicia en todos los casos independientemente de los colores partidistas”, dijo el gobernador.

La detención se llevó a cabo la madrugada del 2 de diciembre por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.

La defensa de Cárdenas Sosa publicó un mensaje en Facebook: “Quienes me conocen saben que vengo del trabajo, sacrificio y esfuerzo. No ha habido ni un sólo día de mi vida desde que tengo uso de razón que no haya trabajado honradamente para ganar lo que tengo, trabajar fue la herencia de mi abuelo y mis padres. La verdad siempre sale a la luz y quiero decirles que no tengo miedo”

Con información de: futbol.radioformula.com.mx