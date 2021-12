‘La casa de papel’ dice adiós con temporada final en Netflix

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Dar un final de La casa de papel fue uno de los retos más grandes para sus creadores, no solo por la complejidad de llevar a buen puerto la vida de cada personaje, también por la expectativa de los fans que esperan un cierre digno.

“El final me dio vértigo, porque casi siempre hay decepción pues el espectador no quiere que termine; dar un final a La casa de papel fue algo complicado, mucho más que escribir el primer capítulo.

Cuando vi el último capítulo me encantó, dimos con algo que no dejará al público disgustado, y sí, la responsabilidad fue enorme”, explicó el showrunner de serie, Alex Pina.

Lo vimos con Game Of Thrones, el último capítulo de su temporada final se desvaneció desde el primer instante por el disgusto de sus seguidores.

Los creadores de La casa de papel tenían un reto mayúsculo para encontrar la forma ideal de cerrar la historia y la opción fue apostar por lo emocional para cerrar los ciclos de cada personaje, “es la temporada más redonda y la que más nos costó escribir, porque es muy emocional”, comentó Pina.

De acuerdo con el director y productor ejecutivo Jesús Colmenar, la quinta temporada tiene dos vertientes, su primera etapa fue “pura acción y guerra, fue un arranque muy brutal, y en términos de realización, muy complicado. Ahora tenemos un cierre de temporada más emocional, un final dramático; sí está lleno de adrenalina y de giros inesperados, de verdad es trepidante, y no es tan bélica como la primera parte, pero sí es muy especial”.

Escribir los últimos episodios fue confrontante, dice la escritora Esther Martínez Lobato, “pasaron días en silencio, teníamos una brújula para armar el final, pero no nos gustaba, pensamos en la gente que lo recibirá en casa y decíamos ¿cómo les vamos a presentar algo que no nos gusta?; pasamos días cruzando por los pasillos y mirándonos en silencio, porque nada de lo que pensábamos era tan poderoso para llevarlo a cabo”. Al paso de los días llegó la chispa de la inspiración, “encontramos mejor la forma de contar el final y nos parecía correcta para no defraudar a los fans.

Recuerdo esos momentos de tensión, y cuando un fan le mandó una carta a Alex en la que daba las gracias por la serie, pero también decía: ‘Como vuelvas a matar a alguien como Nairobi y Tokio te deseo una diarrea de siete años’, bajo esa presión uno avanzaba en la historia”, agregó la escritora.