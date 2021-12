Uchenna Kanú es nueva futbolista de Tigres Femenil

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tigres Femenil aún no termina su participación en el Apertura 2021 y ya es el máximo favorito a conquistar el Clausura 2022, aunque no es nada nuevo, ya que las Amazonas son amas y señoras de la Liga MX Femenil, pero con el fichaje que acaban de cerrar, parece que esto no cambiará.

Se trata de la futbolista nigeriana Uchenna Kanú, quien fue anunciada como el refuerzo bomba de los Amazonas para el próximo torneo.

Kanú llegó a nuestro país el pasado miércoles en la mañana, incluso estuvo presente en el partido de ida de la Semifinal varonil entre Tigres y León; seguramente ya comprobó la exigencia y la pasión que desbordan la afición por el cuadro universitario.

La futbolista fue presentada horas después de que las Amazonas golearon a Cruz Azul en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2021.