Montserrat Oliver se operó tras perder la vista por el Covid-19

La actriz Montserrat Oliver se contagió de Covid-19 hace unos meses y tuvo secuelas que le afectaron la vista a tal punto que ya no podía reconocer a las personas o cosas de cerca.

“Gracias a Dios no me dio tan fuerte, sí tuve algunas secuelillas de que se te cae el pelo un poquito, de que no veía bien con un ojo, que me tuve que operar, pero ya todo bien”, señaló en un evento público.

Agregó que es mejor vivir bien, con responsabilidad, que estar encerrada con miedo y no vivir.

“Yo no veía muy bien de cerca, obvio porque entre más edad, menos ves, pero de repente, de un día para otro ya no sabía qué veía en el celular, si era un perro o un humano. Decía yo, ‘qué me está pasando’, entonces me dijeron ‘No, sabes qué, se aceleró del ojo, entonces te operamos, te ponemos un lente y te evitas la operación cuando estés grande'”, señaló.

“Me operé un ojo para empezar y ya veré si el otro me lo opero, pero ahí vamos. Ahora con este ojo veo muy bien de cerca, pero no veo bien de lejos (con el operado) y con el no operado no veo bien de cerca, pero veo muy bien de lejos”, agregó la actriz.

