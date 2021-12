Paciente fallecido dona dos córneas y dos riñones en Durango

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Dos córneas y dos riñones fueron donados por un paciente de 69 años fallecido de una hemorragia cerebral, y con ello, se reactivó la donación de órganos en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, dijo Marcela Ibarra Aguirre, coordinadora hospitalaria de donación y trasplante.

La entrevistada comentó que se dio el visto bueno de una familia para la donación de los órganos del fallecido que contaba con las características para que fuera seguro el trasplante.

“Desafortunadamente fue un paciente masculino de 69 años de edad hipertenso, que tuvo una crisis hipertensiva, que derivó en una hemorragia cerebral, lo mismo, lo mismo llevó a un estado de muerte cerebral, condición que es lo ideal para que pueda ser un donador multiorgánico”.

Indicó que existen procedimientos minuciosos para evitar infecciones en los pacientes, como también para que sea la persona correcta y compatible.

“Se hacen estudios. Primero conocer la causa de la defunción, si no tenemos comorbilidades y no ponemos en riesgo al receptor. En este caso hacemos estudios que nos enfocan si no tenemos un proceso infeccioso activo. Si no tenemos un proceso activo a VIH a hepatitis A o Hepatitis B. En enfermedades que pueden ser transmitidas al receptor. Lo último que se quiere es poner en riesgo al receptor”.

Después de dos años de la emergencia sanitaria por COVID-19, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Durango se realiza la primera procuración multiorgánica en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, esto gracias a la bondad de una familia que decidió decir sí a la donación de órganos y tejidos.

Mencionó que tras la pérdida de un ser querido, los familiares deciden donar porque están conscientes del gran acto de amor y del beneficio que es para un número importante de personas que están a la espera de una segunda oportunidad de vida.

Se obtuvieron dos riñones fueron trasladados para su trasplante a la UMAE Hospital de Especialidades No. 25 CMN Noreste de Monterrey, en Nuevo León; ambas corneas que serán trasplantadas en el Banco de Tejido Corneal de la UMAE Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” CMN “La Raza”, en la Ciudad de México.

La doctora Ibarra Aguirre destacó que desde el 2013 que inició el programa hasta la fecha, Durango va a la cabeza en la gestión de Donación y Procuración de Órganos con fines de Trasplante, tras haber realizado 208 procuraciones, de las cuales se han obtenido: 38 riñones, 5 corazones, 5 hígados y 386 córneas, logrando 34 trasplantes de estas últimas en tierras duranguenses.

Para concluir, invitó a todos a sumarse al Programa de Donación de Órganos con Fines de Trasplante, “que el final de nuestros días sea trascender en amor y poder ayudar a alguien más que se encuentra en espera de una segunda oportunidad de vida”.