Checo Pérez lamentó su accidente en GP de Arabia Saudita

Checo Pérez lamentó la forma en la que terminó el Gran Premio de Arabia Saudita.

El piloto mexicano de Red Bull fue uno de los que señaló el circuito de Yeda como peligroso y lamentablemente le tocó un accidente que lo sacó del circuito, lo peor que pudo ocurrir para la causa del mexicano.

“Desafortunadamente nos tocó a nosotros. Era una pista complicada, perdimos muchas posiciones con la estrategia y luego (salió) la bandera roja. En la arrancada nos recuperamos, ya había pasado a Leclerc y Gasly, cuando tenía delante a Bottas, no había más espacio para los tres autos y Charles me tocó, Al final no tenía mucho espacio a dónde ir”, señaló Checo Pérez al finalizar la carrera.

En el segundo relanzamiento tras una suspensión de 10 minutos, Checo quedó atorado en medio de la parrilla, Charles Leclerc lo golpeó y fue el fin para el tapatío.

Mercedes logró el 1-3, con lo que se escapó en el campeonato de escuderías por 28 unidades, mientras que Valtteri Bottas ya aseguró el tercer lugar de los pilotos, lo que lamentó el mexicano.

“Es una pena lo que sucedió, hoy más que nunca necesitábamos esos puntos, Mercedes ha sido muy fuerte”, explicó Checo Pérez.

A Checo solo le queda cerrar de la mejor manera su gran temporada con el Gran Premio de Abu Dabi para finalizar su primer año en Red Bull.

Con información de: mediotiempo.com