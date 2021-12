Inician trabajos en escuelas para regreso a presenciales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Hernández / El Sol de Tampico.-

Ciudad Madero, Tam.- Previo al regreso a los planteles educativos, directivos de escuelas públicas han solicitado el apoyo de la Unidad de Protección Civil para efectuar el retiro de láminas que se desprenden de las techumbres, además de efectuar un diagnóstico estructural.

Rommel Martínez Flores, titular de esta dependencia, mencionó que han sido varias las instituciones educativas quienes han solicitado el apoyo de esta dependencia municipal.

“Ante el retorno a clases presenciales, muchas instituciones educativas se han acercado a nuestra dependencia para hacer inspecciones, verificaciones, brindar asesoramiento, ver en qué condiciones se encuentran todas aquellas escuelas en lo particular y sobre todo poder coadyuvar con ellos”, indicó.

Mencionó que en las últimas semanas, han visitado un promedio de seis escuelas y tres Centros de Atención Comunitarios del sistema DIF, para retirar o inspeccionar algunas áreas.

“Hemos visitado seis escuelas, tres centros Caic y es una coordinación entre Servicios Públicos, Obras Públicas, invitar a las escuelas a qué cualquier situación de riesgo, no solo a lo estructural, si no eléctrica, no lo reporten, estamos en disposición para hacer un análisis de riesgo y sobre todo para que ellos tengan las herramientas y puedan gestionar ante las autoridades correspondientes la pronta reparación”, indicó.

Martínez Flores, expresó que han retirado algunas láminas, las cuales con el paso de los meses, ingreso de eventos de norte y falta de mantenimiento, se han desprendido de las estructuras.

“Estamos quitando de algunas techumbres, sobre las explanadas, láminas que se han desprendido sobre todo por los nortes que se han registrado a lo largo de estos meses, o los estamos sujetando o los retiramos dependiendo del grado de riesgo que se encuentran esas techumbres”, citó.