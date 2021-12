Libro de Anabel Hernández revela que Juan Gabriel casi muere por besar a Pablo Escobar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de la periodista Anabel Hernández, aparecen celebridades como Galilea Montijo, Sergio Mayer, Ninel Conde, Lucha Villa y otras celebridades del mundo del espectáculo en México.

Algunos de los famosos fueron vinculados con el narcotráfico por tener amistad, otros una relación amorosa, así como quienes sólo amenizaron sus eventos. Tal es el caso de Juan Gabriel, ‘El Divo de Juárez’.

De acuerdo con la publicación periodística, Juan Gabriel le dio un beso en la boca al narcotraficante Pablo Escobar a cambio de un millón de dólares. Acción que por poco le cuesta la vida al famoso.

Debido a las historias que narra, el libro de ‘Emma y las otras señoras del narco’ de la periodista Anabel Hernández sigue dando de qué hablar, y es que en muchas de ellas se involucra a famosos con el narcotráfico.

De las celebridades mencionadas que sorprendió por su presunta relación con el narco fue Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”. De acuerdo con la publicación, en una ocasión Juan Gabriel acudió a una fiesta del Cártel de Guadalajara. El famoso acudió para amenizar la fiesta con su inigualable voz.

Al cantante lo contrató presuntamente Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, mejor conocido como “Don Neto”, del Cártel de Guadalajara.

EL BESO DE JUAN GABRIEL A PABLO ESCOBAR

Juan Gabriel fue retado durante la fiesta por uno de los acompañantes del narcotraficante, líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar. Al cantante le pidieron que le diera un beso en la boca al capo, uno de los más temidos de la época, a cambio de un millón de dólares.

,Juan Gabriel, con miedo, aceptó y le dio un beso al narcotraficante. ‘El Divo de Juárez’ se acercó al capo y le plantó el beso.

“Uno de los acompañantes de Escobar que tenía la confianza para jugarle bromas pesadas se acercó a Juan Gabriel y le ofreció un millón de dólares si le daba un beso al capo colombiano.

A lo que el cantante, temeroso, le preguntó; No, me vas a matar.

-No te mata-. -No me vas a dar el dinero-. -Sí te doy-.

Juan Gabriel, seguramente más por intimidación que por dinero, fue y sorpresivamente le plantó un beso en los labios a Escobar”, se lee en el libro sobre esta anécdota.

Sin embargo, Escobar, ante la ‘muestra de afecto’, el capo reaccionó no de la mejor forma, pues de inmediato tomó la pistola. Pablo Escobar tenía las intenciones de dispararle a Juanga.

Pero, según el libro, al capo le aclararon que todo era parte de una broma. En ese momento Juan Gabriel no terminó su presentación y se fue lo antes posible.

“Juan Gabriel ya no continuó el show y se esfumó antes de que Escobar cambiara de opinión”, se lee en el libro.

Con información de: milenio.com