Minimiza diputado de Morena, riesgos por nueva variante de covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La variante Ómicron no detendrá el regreso a clases presenciales, no es tan peligrosa y aun cuando está la opción en línea, el maestro es insustituible, argumentó el diputado Local del Movimiento de Regeneración Nacional, Juan Vital Román Martínez.

“Ya están programadas para febrero las presenciales, es una variante que llegó pero ya hay refuerzos”.

“Científicamente es más contagiosa, pero no es tan peligrosa como se había pensado, las clases presenciales van a seguir”, argumentó.

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional refirió que desde luego se deberán llevar a cabo las clases con los protocolos sanitarios.

“Claro, con las medidas, todos los protocolos que deben de hacerse”, mencionó.

Cabe señalar que al ser cuestionado sobre los fundamentos de su criterio sobre la variante ómicron, Román Martínez mencionó; “ahorita no tengo datos, pero científicamente ya lo dijeron, uno de ellos fue el doctor Gatell, que es más contagiosa pero no es tan peligrosa como se ha mencionado”.

Y sobre el cubrebocas y las declaraciones vertidas por el subsecretario de Salud del Gobierno Federal Hugo López Gatell quien ha referido que su uso no es necesario, el legislador de Morena añadió; “por eso, pero eso ya es a decisión de ustedes, yo lo uso cuando es necesario, ahorita estoy hablando con ustedes pero cuando es necesario sí”.