Llama CDV a la unidad regional

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria.—“Para ser más competitivos se deben unir esfuerzos, capacidades, talentos, recursos y voluntad política”, manifestó el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca durante el “Primer Encuentro entre Gobernadores y la Embajada de Estados Unidos de América”.

Al participar en un encuentro con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y una representación del Gobierno de San Luis Potosí, García Cabeza de Vaca refirió; “su presencia aquí va a jugar un papel muy importante para seguir impulsando ese desarrollo económico que se tiene entre estos tres estados y los Estados Unidos; me refiero al embajador Ken Salazar, bienvenido”.

El Ejecutivo estatal hizo mención al Embajador de EU que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila generan gran parte de los impuestos que se van al centro del país, “cerca del 25 por ciento de los impuestos que se generan en el país se genera en estos tres estados”.

Además, agregó; “en el potencial del comercio exterior, cerca del 50 por ciento del comercio que se da entre México y Estados Unidos pasa por el territorio de estos estados”.

“De ese tamaño es el potencial que tenemos”, enfatizó.

En el encuentro entre los gobernadores del noreste de México con el embajador de EU, García Cabeza de Vaca dejó en claro que lejos de verse como competencia las entidades federativas en mención, se ven como aliados, “porque la competencia la tenemos con otros países del mundo, como Asia”.

“Tenemos que unir esfuerzos, capacidades, talentos, recursos y voluntad política para ser más competitivos; de tal suerte que esta región pueda brindar mayores oportunidades; mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en el noreste de México y del otro lado de la frontera”, detalló el Gobernador tamaulipeco.

Dijo que en el tema de infraestructura se han venido fortaleciendo los cruces fronterizos y a la vez se tiene que ver cómo se pueden hacer más competitivos sin descuidar el tema de la seguridad.

“Con el programa que implementamos en Tamaulipas, de ‘Prosperidad y Seguridad Fronteriza’, único a nivel nacional, donde se trabaja con siete agencias de Estados Unidos, impulsamos el desarrollo económico, pero garantizamos la seguridad de las familias en ambos lados de la frontera”, detalló.

En cuanto al tema de migrantes, “un tema que no se puede negar”, García Cabeza de Vaca llamó a coordinar esfuerzos para desmantelar a grupos criminales que intervienen directamente en el tema de migrantes.

“No solamente están violando los derechos humanos, sino que están generando serios problemas de inseguridad, pero también serios problemas de seguridad nacional porque pueden traer serios problemas de salud pública”, apuntó.

Por último, el Gobernador del Estado dijo que el río Bravo no divide a los tres estados fronterizos con los Estados Unidos, por el contrario, es algo que une, “no sólo somos vecinos, somos aliados y socios comerciales, somos amigos, pero también somos familia, y eso hace la diferencia”.