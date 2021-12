¿Por qué es tan temida la variante Ómicron?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

En esta etapa en que se encuentra la pandemia del Covid-19 en México, una nueva variante de coronavirus vino a reforzar la idea de que la cuarta ola de contagios está “a la vuelta de la esquina”.

Esto se debe principalmente a la probada rapidez con la que se propaga la variante Ómicron, situación que genera un alto temor además por el desconocimiento de la nueva cepa, como ha ocurrido antes con delta, por ejemplo.

Por eso los especialistas en todo el mundo trabajan a marchas forzadas para dar claridad sobre ómicron, con herramientas para las autoridades de salud de todo el mundo, y “la luz” comienza a verse con las primeras respuestas encontradas.

Sobre los temores de alta propagación los datos sugieren que tiene una dispersión más rápida que la registrada con delta; en Estados Unidos señalan que lo esperado es que cualquier persona infectada con esta particular versión del virus puede transmitirlo, incluso si completó su esquema de vacunación y/o no presenta síntomas.

“En pocas palabras: no hay mucha duda de que ómicron se propaga más rápido que delta; todavía no estamos cien por ciento seguros de por qué”, dijo Robert Wachter de la Universidad de California, en San Francisco, al New York Times.

Sobre la gravedad de ómicron, los especialistas estadounidenses admiten que aún son necesarios más datos para saber si los contagios por la variante de preocupación causan cuadros más severos o más muertes, en comparación con otras cepas.

“Datos preliminares sugieren que las tasas de hospitalización van en ascenso en Sudáfrica, pero esto puede deberse a los números globales de gente contagiándose, en vez de ser resultado de la infección especial por ómicron; las primeras infecciones reportadas son de estudiantes universitarios, individuos más jóvenes que tienden a tener cuadros más leves, (por lo que) entender el nivel de severidad tomará días”, señala por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, David Dowdy, epidemiólogo de Johns Hopkins, refiere que sus colegas en Sudáfrica le comentaron que las hospitalizaciones y la demanda de oxígeno son menores; “creo que las señales en realidad son extremadamente optimistas”, dijo al NYT.

Por último, sobre las vacunas Eric Topol, de Scripps Research, declaró al mismo medio estadounidense: “Creo que las vacunas resistirán, no tanto en cuanto a contraer infecciones, sino en cuanto a no enfermar gravemente”.

Esta es la información más reciente sobre la temida variante ómicron, que vendría a dar impulso a la cuarta ola de Covid-19 en México y el mundo en general, por lo que El Diario MX, citando a los expertos, reitera las recomendaciones generales de prevención, como el uso del cubrebocas y el gel antibacterial, aun estando vacunados.