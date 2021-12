AMLO envía apoyo a Pedro Castillo por intento de destitución en Perú

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes su apoyo al mandatario de Perú, Pedro Castillo, por el intento de destitución presidencial impulsado por la oposición y que fracasó la semana pasada.

Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es solo apoyar al presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres”, declaró López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El mandatario mexicano reveló que envió al país andino al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Bienestar para “apoyar en lo que podamos”.

“Fuimos, siendo muy respetuosos, a apoyar, sobre todo lo que se pueda hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre en tiempos difíciles”, expuso sin precisar la fecha y resultados del viaje.

Sus declaraciones se producen después de la moción promovida por la derecha y la ultraderecha peruana, incluyendo al partido fujimorista Fuerza Popular, para destituir al izquierdista Castillo.

La destitución fracasó el martes de la semana pasada, pero se quedó a solo seis votos para admitir a trámite la moción y, con ello, abrir un proceso de vacancia presidencial.

En este contexto, López Obrador reprochó que “los adversarios” iniciaron el proceso de destitución de Castillo solo un mes y medio después que asumiera el poder.

Imagínense esta situación, de un conservadurismo, bueno, apoyado hasta por (el escritor Mario) Vargas Llosa, una cosa irracional. Entonces nos pidió apoyo el presidente porque hay toda una campaña en contra, mediática, además adelantada, aparejada de la inflación”, mencionó.

El presidente de México cuestionó que en Perú, según él, baste el 20 por ciento de los votos del Congreso para aceptar una solicitud para la remoción del presidente y 40 por ciento para “quitarlo”.

La moción de destitución presidencial contra Castillo ha sido la quinta presentada en el Parlamento peruano en los últimos cuatro años, lo que impidió culminar sus mandatos a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020).

López Obrador consideró que “ahí hay algo que vale la pena comentarlo, porque no solo es el Perú”.

“Durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo, porque esto no es espontáneo, no es casual, fueron creando sistemas de Gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba un líder popular lo pudieran rodear y tenerlo atado”, criticó.

Con información de: infobae.com