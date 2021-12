Andrés García admite que se enamoró de Jenni Rivera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés García siempre se caracterizó por ser uno de los más galanes dentro de la farándula mexicana, por lo que sin lugar a dudas se relacionó con las mujeres más bellas, además de que siempre ha tenido un porte sin igual que le ha valido para ser considerado como uno de los más influyentes de su época.

García se confesó en un video de youtube, al respecto de la ocasión en la que sintió una fuerte atracción por la “Mariposa de Barrio”, Jenni Rivera.

Contó que sintió el flechazo inmediato con la cantante, e incluso mencionó que de no haber sido porque ella era casada, seguramente se habría animado a dar el siguiente paso.

“Jenni Rivera era un encanto y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, le dijeron está Andrés García en el hotel y estaba a cinco minutos en autobús, ahí en el mismo cerro”, contó el en su canal oficial de Youtube.

En aquella ocasión el actor pudo ir a un concierto en el cual la cantante le dedicó personalmente varias canciones al famoso, por lo que no pudo evitar sentirse halagado e incluso sintió una inusual atracción.

