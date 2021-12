Dejó la corona

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (Agencias)

El 16 de mayo del 2021 Andrea Meza se convirtió en la nueva Miss Universo, sin duda, fue un hecho que llenó de orgullo al país, ya que por tercera ocasión una mexicana se coronaba en este certamen de belleza.

A pesar de que fue hace algunos meses que Andrea fue coronada, el día de ayer tuvo que ceder su lugar. A casi siete meses de haber ganado Miss Universo, la originaria de Chihuahua tuvo que dejar su lugar a la nueva participante de Miss Universo 2021 (que a la fecha de esta publicación aún no se daba a conocer).

Sin duda, el reinado de Andrea Meza es muy especial, no solo porque se realizó en plena pandemia, sino que también es el más corto de la historia; es justo debido a la corta duración que muchos se han preguntado ¿por qué Andrea Meza tuvo el reinado más corto?

Con el coronavirus, que comenzó a afectar a diferentes países a finales del 2019 y principios del 2020, y por las fuertes restricciones que se estaban realizando en diferentes partes del mundo, la organización de Miss Universo decidió cancelar la edición 69 a pocos meses de que se realizara.

Esto cambió todos los planes y dejó en el puesto por más de un año a Zozibini Tunzi, ganadora de Miss Universo 2019, representante de Sudáfrica, quien se convirtió en la ganadora con el reinado más largo de la historia.

Tras darse a conocer que la edición 69 se había cancelado, Miss Universo anunció que el concurso se realizaría en los primeros meses del 2021, algo inusual, ya que casi siempre se realiza en diciembre. El 16 de mayo del 2021 se celebró la edición 69 después de haber sido cancelada un año antes, razón por la ganadora sería Miss Universo 2020.

La edición se realizó de nueva cuenta en Estados Unidos, en esta ocasión en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Florida, Estados Unidos. Andrea Meza logró llegar a la última etapa del concurso y después de esperar por la decisión de los jueces, la mexicana resultó la ganadora.

A pesar de tener el reinado más corto, esto no fue impedimento para que Andrea Meza cumpliera los objetivos que se había prometido, algo que contó en una entrevista: “Mi reinado va a ser tan corto que necesitamos a una Miss Universo a finales de año para representar el 2021, pero yo me iré contenta de haber logrado lo que me fijé”.