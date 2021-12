Es mejor que no arriesguen su dinero las empresas inmobiliarias donde no está permitido

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el Gobierno federal no otorgará permisos a las inmobiliarias que afecten al medioambiente en el país.

En cuanto a la construcción de un complejo habitacional en Puerto Vallarta, en Jalisco, el jefe del Ejecutivo Federal apuntó que tampoco serán aprobadas obras que no tengan el apoyo de la ciudadanía.

Señaló que no se entregarán permisos para obras inmobiliarias que afecten el medio ambiente y que no sean aprobadas por los ciudadanos. “Dijimos no al maíz transgénico, no al fracking, no a nuevas concesiones mineras y hemos cumplido”, refirió.

“Se equivocan pensando en que ya nos vamos a ir, yo espero que terminemos, pero es hasta septiembre del 24, y que no se hagan muchas ilusiones porque en una de esas triunfa un presidente o presidenta que continúe con la misma política, ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy difícil retrogradar, ya se echó a andar esto”, expuso.

“A lo mejor están esperando de que ya se va a ir, ya falta menos, y entonces vamos a volver por nuestros fueros, pues ya no porque incluso las mismas autoridades no van a poder, por eso hablo mucho de la Revolución de las consciencias. Aunque ya no haya mañanera y tengan otra vez el control de los medios, la gente no va a permitir retrocesos”, dijo.

Aseguró que la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, es una mujer “incorruptible” y que no otorgará permisos a inmobiliarias en sitios en donde no están permitidas las construcciones.

Entonces, es mejor que no arriesguen su dinero las empresas inmobiliarias donde no está permitido. La secretaria del Medio Ambiente es incorruptible y ahorita está escuchando. Y si las autoridades locales dan permisos y creen que con eso basta no va a ser posible. Si el presidente municipal está muy presionado y tiene que ver con la Federación no se va a permitir, legalmente, sin ser autoritario”.

El mandatario mexicano mandó un mensaje a aquellos funcionarios de la Administración Federal que otorguen las aprobaciones a construcciones que afecten el medio ambiente: “y al que haga eso del Gobierno (que entregue permisos a las inmobiliarias) para afuera y denunciado penalmente”.

Con información de: lopezdoriga.com