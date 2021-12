Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Cada día es más común oír que las personas de declaran como no binarias, pero ¿qué significa este término? ¿Cómo podemos identificar a una persona de este género?. Términos que no siempre entran dentro de la categoría de ‘Hombre’ o ‘mujer’.

El género es un tema que, aunque parezca simple no lo es, ya que resulta complejo y diverso para cada persona. Algunos estudios han determinado que el desarrollo de la identidad de género como un proceso dinámico y multifactorial donde convergen la cultura, la sociedad, la psicología y las creencias individuales.

El género no puede referirse únicamente a una dimensión biológica, es decir, que los genitales determinen el género de la persona.

Si bien hay personas que se identifican como hombre o mujer, hay quienes no se sienten así, son quienes entran en esta ‘categoría’ como “no binario”, aunque este género es una identidad en sí.

Las identidades no binarias existen para darle nombre a las experiencias de género diferentes a las habituales. Es decir, las personas que se encuentran dentro de este género no logran identificarse con los géneros masculino y femenino, también se le conoce como “genderqueer”, que pueden percibirse o no como personas pertenecientes total o parcialmente a un género específico, que sienten cierta divergencia que les permite asignarse características particulares de determinados géneros, para cumplir su identidad.

Hay una gran variedad de géneros no binarios, entre ellos están: Género fluido, (que no logra identificarse con una sola identidad sexual, sino que transita por varias). Demigénero, (Que se identifica de manera parcial con un género determinado). Poligénero (Que se identifica con2 o más géneros) y Agénero (No logra identificarse dentro de ningún género).

Siempre hay que tomar en cuenta, sobre las identidades no binarias, que son un reflejo de lo complejo que es el ser humano. No es una moda, ni algo pasajero, es una expresión libre y diversa de realidades diferentes, que todos debemos respetar y aceptar.