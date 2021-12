Salió de rehabilitación

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, EU., diciembre 12 (Agencias)

El actor Armie Hammer, quien estivo involucrado en un caso de acoso, tuvo que permanecer nueve meses en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones, entre ellas el sexo, las drogas y el alcohol.

De acuerdo con la revista Vanity Fair, Hammer llamó a Elizabeth Chambers, su exesposa, a finales de mayo para pedirle ayuda y expresar que estaba listo para someterse a un tratamiento especializado.

Ahora está tratando de seguir adelante con su vida después de pasar la mayor parte de 2021 en rehabilitación, mientras aún enfrenta duras denuncias en su contra. Una fuente del tabloide The Sun confirmó que Hammer estuvo un centro de rehabilitación en Florida.

El actor quedó envuelto en un escándalo en enero, cuando se filtraron una serie de mensajes explícitos donde detallaba perturbadoras fantasías sexuales que les envió a diversas mujeres, en donde decía querer esclavizarlas y mutilar partes de su cuerpo.

El protagonista de “Call me by your name” está de regreso en las Islas Caimán y sigue bajo investigación en Los Ángeles por un supuesto delito de violación. La policía de Los Ángeles completó su investigación de las acusaciones contra Hammer y remitió el caso.