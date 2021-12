Estás en tu mejor edad

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Dhena Mansur Sánchez.-

La mejor edad es cuando dejas de contar años y empiezas a cumplir sueños.

Dicen que la edad se escapa como el aire que corre por una ventana que tienes abierta, formando siluetas y figuras que a su vez se van deshaciendo y al final desaparecen.

A diferencia del aire, nosotros somos seres humanos, no somos aire, somos materia, aliento, suspiros, vida vivida formada por experiencias que nos transforman día a día y que nos hacen aprender para bien o para mal si tomamos lo que viene con filosofía, consejo de un querido amigo que aplico desde la vez que me lo recomendó según lo que me toca vivir.

No hay un año en la vida del ser humano que represente el equilibrio perfecto, ya que lo que la juventud no conoce la madurez, te lo advierte y lo que la madurez ansía, muchas veces lo posee una inmadura juventud.

Así que se los repito: la mejor edad es cuando dejas de contar años y empiezas a cumplir sueños, pero para poder cumplirlos se necesita de mucha valentía también de atrevimiento y de desprendimiento esto significa despegarte de cada uno de los miedos que por poco o mucho tiempo llevaste a cuestas.

Muchas veces cortamos nuestras propias alas, con pensamientos limitantes o prejuicios y eso es lo que envejece y no rejuvenece en realidad en vez de una crema para las arrugas o esos tan famosos ahora sueros anti-edad que muchas buscan adquirir incluso a edades muy tempranas. La peor de las tragedias no es cumplir años, ni ver una arruga nueva en tu rostro o dos kilos más en tus caderas. La tragedia es una vida no vivida, la tragedia es que esas arrugas no nos cuenten historias y que esas caderas no se hayan movido en mil mundos.

El arte de acumular juventud es lo que tenemos que poner en práctica desde siempre y esto es más que nada el aprender a vivir con intensidad, ilusión y pasión. ¿Ya lo haces? ¿Qué edad tiene tu corazón?

Si me dices que está lleno de proyectos y bombea fuerte y feliz por haber conseguido, aunque sea, una pequeña parte de sus sueños, entonces puedo garantizarte que estás en tu mejor edad y no permitas que nadie te diga lo contrario.

Aunque seas ya un adulto que nadie perturbe tu niño interior, solo los niños tienen esa curiosidad en su mirada y esas ganas incansables de experimentar, cuando llegamos a una edad adulta “la influencia” de terceras personas, llámese amigos, familiares, parejas, personas allegadas, pueden apagar esa chispa que no todos logran conservar, quitándote entusiasmo, dejándote totalmente desmotivado; Otro ejemplo el tener pensamientos limitantes y por último la inseguridad, nunca olvides que los verdaderos sueños se encuentran unos pasos después del límite que muchos no llegan a cruzar y se quedan en su zona de confort. ¡Vale la pena saltarlo!

En esta ocasión te tengo un manual de instrucciones que te encantará y que te permitirá llegar radiante a tu mejor edad.

1.- Diviértete siempre: Realiza lo que haga reír a tu corazón y te apasione.

2.- No hagas daño a nadie: vive con intensidad pero siempre cuidando el no lastimar a nadie en el proceso a su vez protégete de que te hagan daño.

3.- No aceptes las derrotas: los trenes seguirán pasando para todos aquellos que se atrevan a intentarlo no una sino diez veces más.

Y por último: 4.- Esfuérzate por Ser Feliz.

Y nunca olviden que “Maduramos con los daños, no con los años”.

Los años siempre nos darán la perspectiva que da el haber acumulado batallas, perdidas y sentimientos encontrados a lo largo del camino. Los años y los daños forman el equipo perfecto que nos dará una mirada experimentada, para ver más allá de la visión y del tiempo.

No hay manual para saber cómo manejarnos en la vida, nadie nos dice como crecer emocionalmente, lo aprendemos por ensayo y error, o sea “Cayéndonos y Levantándonos” nunca intenten equipar su mente con piezas de la mejor calidad, estudien mejor su corazón y sus emociones.

¡Gracias a Dios por un año más de vida! Y como siempre gracias a ustedes, queridos lectores.

Twitter: @DhenaMansur