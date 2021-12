Maki… la más temida

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Históricamente Tamaulipas ha tenido decenas de mujeres que han sido muy valiosas para la vida política de todos. En todas las áreas, del arte, al poder que también lo es. Y en este sentido vamos a ver hasta dónde avanza el proyecto de la norteña Maki Ortiz.

Si vemos su currículum, ella ha sido al interior de Tamaulipas casi todo. Le pedimos a su coordinadora de medios Karla Luna la síntesis de la doctora, egresada del Tecnológico de Monterrey y esto nos envió. Cirujana Tec y maestría en Salud Pública, por la Universidad de Cataluña.

Ha ganado cinco elecciones, además de senadora de la República, diputada federal por Tamaulipas, subsecretaría de Salud del Gobierno federal, regidora y la primera mujer presidente municipal en la historia de Reynosa y la primera mujer en reelegirse.

Activista de toda la vida al interior del PAN y en circunstancia hoy del Morena, lo que le hace una mujer de experiencia, además de que para muchos, al interior de ambos partidos, es “la más temida”.

Las razones son fáciles de adivinar, los aspirantes de Morena saben que con ella tiene a una mujer muy difícil de rebasar si se trata de expertis. Le ven como una amenaza, lo han mencionado sin decir su nombre, porque ellos igual que los finalistas del PAN.

Que sabemos existe, claro y abierto puntero con César Verástegui; saben que todo lo que se diga contra una mujer y en especial contra ella, puede cruzar la delgada línea guinda y/o azul de lo políticamente incorrecto.

Ayer penas decíamos que estamos a días de que nazca el bebé o la bebé ,y eso pues pone a muchos con el nervio de que sea la señora Maki. Y pues caray, veremos, que el caldero está encendido y ya conoceremos que determina al interior de Morena el “mandamos”, López Obrador cuyo voto final, es epicentro de la de democracia, igualito que antes.

(Con excepción de Fox y Calderón, pero esa es otra historia).

El punto aquí es que ya estamos en el cierre de cierres donde de los siete de Morena, donde claro que nadie me va a decir dentro de libreta que no es el indicado y favorito Pero el caso Maki, por supuesto que está como consolidada mujer, vista por propios y extraños con lupa, en una etapa donde veremos qué sucede, porque tiene muchos amigos en el PAN, por si se ofrece y por si se cierra la puerta. Ella igual que Olga Sosa han sostenido que no está definido el género para Tamaulipas y que las encuestas están en proceso para saber quién es el guapo o la guapa.

Por ahora como dijo Rodolfo González Valderrama, vivimos una etapa, donde todo eso es un “condición futura de realización incierta!.

“Entre la fe y la incredulidad, un soplo. Entre la certeza y la duda, un soplo. Entre la certeza y la duda, un soplo. Alégrate en este soplo presente donde vives, pues la vida misma está en el soplo que pasa”. Omar Khayyam.

Y bueno en el PRI se presume que este día podríamos tener noticias sobre la alianza de partidos con el PAN y el PRD, donde ya sabemos los aliancistas encabezados por Alejandro Guevara Cobos y su compadre Luis Enrique Arreola tienen mucho que decir.

Por ejemplo, que llamó la atención que para el dirigente del CDE tricolor Edgar Melhem, la Asamblea Nacional de su partido, de plano no existió. Verificamos sus redes y ni retuit a lo sucedido en el edificio Plutarco Elías Calles de Insurgentes.

Borró de su corazón a Alito Moreno y estamos muy seguros, que el campechano también lo tiene ya en lista negra, porque además todos saben que el de RB tiene una patita en el estribo de los guindas.

Pero esa es otra historia… que en el plano de Acción Nacional el Cabeza Móvil avanza, en tanto que los partidos saben que al menos con Edgar no cuentan, pero si con la estructura y por lo mismo, la secuencia de acuerdos que hace César Verástegui a ras del suelo.

Viene un choque de trenes y tenemos la certeza de que hay programas sociales comandados por Rodolfo González Valderrama, quien de todos, es el que ya ganó.

Suponiendo, que no fuera el ser súper delegado, le pone como jinete en el mejor caballo de la 4T, para lo que se ofrezca.

Nostra Política.- “Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción”. Samuel Johnson.

