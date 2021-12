Explicó que se busca que la Ley del Control del Tabaco sea muy clara y no dé lugar a interpretaciones y que se prohíba la utilización de cigarros electrónicos

Andrés Manuel López Obrador, El presidente de México, advirtió hoy, 14 de diciembre de 2021, que los cigarros electrónicos son malos y pidió no aprobar “al vapor” la Ley de Control del Tabaco.

López Obrador explicó que se busca que la Ley del Control del Tabaco sea muy clara y no dé lugar a interpretaciones y que se prohíba la utilización de cigarros electrónicos.

“Está demostrado que son malos para la salud y que, sobre todo, afectan a los jóvenes. Entonces, no puede ser que un interés mercantil, comercial, no puede ser que el lucro esté por encima de la salud”.

Mencionó en que su gobierno no quiere nada que dañe la salud y advirtió que el dinero ya no es “ese poderoso caballero” que domina México. Refirió que lo que prevalece es el interés general y no el interés de mercaderes sin escrúpulos.

Detalló que a la iniciativa de ley se le hicieron unas modificaciones con las que su gobierno no está de acuerdo.

“Como le hicieron unas modificaciones que nosotros no estamos de acuerdo, ya hoy vamos a expresar nuestra inconformidad para que se discuta bien, se analice bien y no se apruebe al vapor, sin que los legisladores conozcan el fondo y estos detalles, porque son palabras, eufemismos que colocan para que se puedan agarrar y llevar a cabo interpretaciones para comerciar estos productos”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la iniciativa de reforma a la Ley General del Tabaco pasa al Senado luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados.

Detalló que los vapeadores, los vapeadores sin nicotina y los cigarrillos electrónicos son muy dañinos a la salud y deben ser prohibidos.

