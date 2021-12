Celebra AMLO resoluciones de la Suprema Corte

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Le presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “son buenas”.

La SCJN resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe llevar a cabo la consulta de Revocación de Mandato, y se suspendió el acuerdo que favorece las megaobras del Gobierno Federal.

“Las dos resoluciones de la Corte son buenas”, refirió el mandatario en la conferencia mañanera.

Sobre la revocación de mandato, López Obrador aseguró que era un hecho ‘histórico’.

“Es un precedente histórico, independientemente del resultado es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, que quede establecido que el pueblo pone y quita, es histórico”, dijo.

“El INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto con el que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto, para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional, es muy buena noticia”, argumentó.

Comentó que el bloque conservador de partidos esperan que no se lleve a cabo la Revocación de Mandato, “en una de esas hasta llaman a no votar, la anti democracia al descubierto”, expuso.

Sobre la suspensión de los efectos del acuerdo que protege a las mega obras, en materia de transparencia, el mandatario indicó que desde un inicio el gobierno no prendía ocultar información.

“La otra buena noticia es que la Corte resuelve que es válido el acuerdo que di a conocer y que solamente tenemos como gobierno que presentar los informe para que haya transparencia, que siempre dijimos que iba a ser así, que no era un asunto de transparencia, que no era ocultar información, simplificar los trámites”, refirió.

“Queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias de Gobierno, porque este acuerdo lo firmé para que camine el elefante y que no nos detengamos” declaro.

Aseguró que los adversarios planteaban que se quería ocultar información, pero eso era una mentira, “nunca fue ese el propósito, y ahora la Corte dice adelante el acuerdo pero tenemos que presentar la información, es nuestra responsabilidad además de que es una convicción, entendemos que la transparencia es una regla de oro de la democracia”, declaró.

Con información de: lopezdoriga.com