Mujer que expuso a Eduin Caz le responde en redes sociales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante el pasado fin de semana, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz se vio envuelto en una polémica, luego de que una mujer identificada con el nombre de ‘Fanny’ compartió un video donde aparece en la cama con el cantante.

En su cuenta de TikTok, la joven aseguró que ella había dormido con Caz y mostró otro video donde presume que la esposa del famoso le envió mensajes para corroborar si estaba saliendo con su esposo.

Ante la polémica, el integrante de Grupo Firme decidió hablar al respecto y aceptó su culpa, además, dijo que solucionó los problemas con su esposa, por lo que el problema ya era cosa del pasado.

“Acepté mi culpabilidad, lo que hice fue decirle (a mi esposa): ‘Esto pasó, aquí está’. Entonces, eso ya es pasado, ya lo pisamos ella y yo, el detalle es que no sé por qué la señorita lo saca ahorita”.

Por último, Caz envió un mensaje a su ex amante: “La verdad dice que le están llegando amenazas… Mija, ni te top, yo soy cantante, haz lo que quieras con tu vida”.

Tras la respuesta de Caz, la joven Fanny volvió a causar polémica, pues a través de su cuenta en Instagram negó que ella hubiera querido extorsionar al famoso, pues dijo que gana dinero con su propio trabajo.

“¿Qué no me topa? Eso no me decía cuando estaba arriba de mí, ¿verdad? Yo jamás quise extorsionar a nadie, la raza que me conoce sabe que no soy así. (…) Todos sabemos lo mujeriego que es, así que no le queda hacerse la víctima. Ahora, hasta extorsionadora salí, pero bueno, ahora sí, bye”.