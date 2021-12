The Batman: tienen listos dos finales y uno incluiría al Joker

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

The Batman, el nuevo filme sobre Bruce Wayne que dirige Matt Reeves y protagoniza Robert Pattison, contará con una nutrida galería de icónicos villanos como el Pingüino, Catwoman o Acertijo. No obstante, nuevas informaciones apuntan que Warner Bros. ha realizado sus pases de prueba con dos finales diferentes para ver la reacción del público ante uno y otro. Pero lo más importante es que, según ha trascendido, uno de ellos contaría con el cameo de otro de los grandes archienemigos del vigilante de Gotham que podría ser ni más ni menos que el Joker.

Tal y como apunta The Hollywood Reporter, no se ha confirmado quién es ese personaje cuya aparición sería la gran diferencia entre uno y otro final. Además, la publicación estadounidense señala que Warner aún no tiene decidido cuál de los dos desenlaces será el que incluye en la versión final de la película que se estrenará en cines en marzo del próximo año.