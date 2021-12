Comercio gastronómico no tiene acceso a créditos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Durante esta contingencia sanitaria, comerciantes del ramo gastronómico no han podido acceder a los créditos que ofreció el gobierno federal, para poder sostener los negocios las cuales en varias etapas durante todos estos meses han estado en números rojos debido a la alza en los precios de los productos y a la falta de clientes.

Gustavo Alberto Palomino, comerciante desde hace 45 años en el área gastronómica del mercado municipal “18 de Marzo” en la urbe petrolera, señaló que durante todos estos meses han pasado muchas dificultades, sin que las autoridades principalmente federales les hayan otorgado algún préstamo para poder amainar su situación económica.

“Se incrementó mucho el aceite, el gas, la luz, y no sale, estamos en espera de algún apoyo por parte del gobierno federal, no nos hacen caso, nos hemos apuntado en un programa que iba a prestar 25 mil pesos y hasta ahorita nada”, detalló.

Dijo que al Centro de Bienestar ya acudió en varias ocasiones y ha realizado el trámite para un préstamo en tres ocasiones, sin embargo, no ha tenido ninguna respuesta.

Ante esta situación, señaló que tuvo que acudir a otras instancias como casas de préstamos o instituciones bancarias para solicitar los préstamos y así poder inyectarle recursos a su negocio que es la venta de platillos elaborados a base de mariscos.

“Hemos tenido la necesidad de solicitar préstamos bancarios, algunos debemos varias rentas, estamos endeudados porque no sale”, externó.

Mencionó que en estos momentos gran parte de lo que sale de su negocio lo destina al pago de los créditos que solicitó durante el transcurso del año.

“Ya hay locales cerrados en la planta de abajo del mercado porque no les sale, necesitamos préstamos blandos por parte de las autoridades, porque durante esta contingencia solicité cuatro préstamos en otros lugares y ahora prácticamente solo estoy trabajando para pagarles a ellos”, citó.

Finalmente señaló que espera que durante el cierre de este año se puedan tener unas buenas ventas para poder subsidiar parte de los gastos que se llevan en este negocio y aportar en sus deudas.