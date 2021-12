Deseaba llegar a la final de Miss Universo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (Agencias)

La directora del concurso Mexicana Universal, Lupita Jones, rompió el silencio después de la derrota de México en la edición más reciente del certamen de belleza Miss Universo.

Fue el pasado fin de semana cuando la representante del país Débora Hallal fue eliminada en la primera fase de este concurso realizado en Israel; fue en días pasados que Jones realizó una transmisión en vivo en la que externó su tristeza al no haber sido seleccionadas como finalistas.

“Ya se nos bajó el estrés, pero estoy triste, yo si quería que ganara una latina”, indicó al inicio de su transmisión. Lupita, compartió que aunque Débora no avanzó a los primeros lugares del certamen, ella “entregó todo su corazón” y que seguirá apoyándola.

“Esto no termina aquí, hay que estar fuertes para seguirla abrazando e impulsando en todo lo que ella quiera lograr, estoy segura de que Débora tiene muchos planes”, confesó. Por otra parte, se expresó sobre la nueva Miss Universo, Harnaaz Sandhu al decir que es muy inteligente y bella.

Asimismo, Andrea Meza, también se pronunció al respecto de la nueva Miss Universo y con una emotiva fotografía del momento exacto de la coronación, escribió “Señorita India, eres Miss Universo, felicidades, eres la de los que son parte de la historia”.

Por su parte, Hallal, no se pronunció al respecto, sin embargo, ha publicado una serie de fotografías de la after party del certamen, en las que aparece muy sonriente al lado de la ex Miss Universo, Andrea Meza y otras candidatas a la corona.