Elektra aceptará Bitcoin como forma de pago

Elektra, la cadena de tiendas departamentales de Grupo Salinas, será la primera empresa en México dentro de la industria de retail en aceptar con la criptomoneda Bitcoin, así lo dio a conocer Ricardo Salinas Pliego, presidente de la firma a través de sus redes sociales.

Fue en septiembre cuando el empresario anunció que pronto incluiría está vertiente dentro de la cadena, luego de que compartiera una publicación del Alex Gladstein en la que hablaba de la facilidad de los pagos en criptomonedas.

Durante el tercer trimestre del año, Grupo Elektra reportó ingresos consolidados por 35 mil 504 millones de pesos, lo que representó un aumento de 2%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el periodo los ingresos financieros repuntaron 25 por ciento y las ventas comerciales, 14 por ciento.

¿Qué es Bitcoin?

Es una moneda virtual que puede ser utilizada para el intercambio de productos o servicios. La diferencia con las divisas tradicionales del resto del mundo, como el dólar o nuestro peso, es que no está a expensas de un banco central, no depende de ninguna autoridad financiera, y no existe físicamente.

Fue creada en 2009 por una persona o grupo de personas que se conocen bajo el nombre de Satoshi Nakamoto.

¿Cómo funciona Bitcoin?

El bitcoin es un bien escaso, es decir, existe un número limitado de ellos. Cada que un intercambio se realiza queda asentado en la cadena de bloques (blockchain) de bitcoin, una especie de libro contable en el que se registran las transacciones, para que haya certeza de que el bien pasó de ser propiedad de una persona a ser propiedad de otra.

Este libro contable es público y de código abierto, por lo que hay muchas personas revisando simultáneamente que no se intercambien bienes que no poseemos, que no se gaste dos veces el mismo bitcoin. Al haber gran cantidad de usuarios revisándolo, es más difícil que alguien consiga engañarlo.

Los rumores son ciertos 😎, @ElektraMx es la 1er tienda (de retail) en México 🇲🇽 que permite comprar con #Bitcoin.



Siento mucho volver a ganarle a la competencia 😂😜😎. https://t.co/1Lm9cbfGeL — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 16, 2021

