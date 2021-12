Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alertó que fuerzas conservadoras buscan derrocar al presidente de Perú, Pedro Castillo, razón que lo motivó a enviar una misión a dicho país para ver a forma en que lo podrían ayudar.

López Obrador explicó el actuar de su Gobierno y los apoyos que ofreció a su homólogo peruano durante la visita que realizó en días recientes el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y otros funcionarios de las secretarías de Bienestar y Relaciones Exteriores a dicho país de Sudamérica.

Me habla y me dice que ‘es difícil, cómo nos pueden ayudar’, y le digo ‘cuenta con nosotros’, porque eso es una especie de preparación a un derrocamiento, echarle el pueblo encima, lo que practican en otras partes. Es lo que están haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo, bloquean para que el pueblo se le eche encima a su Gobierno y no les importa el que no tengan alimentos, no tengan medicinas, todo por los intereses políticos, ideológicos, el humanismo lo hacen a un lado”, refirió.

Desde que llega, empieza a enfrenar actos de resistencia a su Gobierno, de oposición. No tengo todos los elementos, pero sí creo que está padeciendo de una guerra sucia, mediática, porque aunque no tengo la información esto es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo, más en el Continente Americano, tiene el control de la mayoría de los medios de información y desatan campañas de desprestigio”, señaló.

Aunque López Obrador argumentó que uno de los principios de la política exterior mexicana es la no intervención, también aseveró que se tiene que defender “la cooperación o llevar a la práctica la cooperación para el desarrollo entre países y pueblos”.

El mandatario mexicano dejó en claro que lo que más les interesó al Gobierno peruano fueron los programas sociales que lleva a cabo la Administración mexicana como la pensión a adultos mayores y el Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Fuimos allá fue una representación del gobierno de México, el secretario de Hacienda, porque eso fue lo que le planteé, a que platicara con el secretario de Hacienda y los que manejan los programas del Bienestar para ayudar a Perú en lo que podamos. Fue en un avión de la Fuerza Aérea con dos funcionarios más, la subsecretaria del Bienestar y la encargada de cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, dijo.

“Ofrecimos ayudar con combustible, se ofrecieron vacunas, pero ya la verdad es que tienen vacunas, y en el caso del combustible nos plantearon de que tienen el gas, lo que les importó más fue la cuestión social, el programa adultos mayores y la atención a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el futuro”, puntualizó.

López Obrador calificó a Pedro Castillo como un “buen hombre” y le manifestó todo su apoyo político en el enfrentamiento ante las fuerzas conservadoras de Perú.

Vamos a estar pendientes. Decirle a él que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afecta a los pueblos, mientras más inestabilidad política hay más pobreza, más sufrimiento del pueblo”, adujo.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano instó a que el escritor Mario Vagas Llosa, quien ha sido un feroz criticó del Gobierno mexicano, se manifieste ante la situación de inestabilidad que vive su país.

Me gustaría que Vargas Llosa estuviese defendiendo la democracia de Perú porqué aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político e ideológico por encima de todo está la democracia, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano decidió votar por este presidente, ¿por qué apostar por derrocarlo?”, manifestó.

“Ojalá haya sensatez en la oposición conservadora y ojalá se manifieste Vargas Llosa para que sus paisanos, aunque él ya tenga la doble nacionalidad, debería actuar de manera consecuente”, resaltó.

Con información de: lopezdoriga.com