Inician ‘problemas’ tras muerte de don ‘Chente’

ICIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (Agencias)

La muerte de Vicente Fernández dejó varias interrogantes, una de ellas relacionadas con lo que pasará con el rancho de “Los tres potrillos” y con su herencia.

Esto debido a que una revista publicó que la fortuna del llamado Charro de Huentitán está valuada en varios millones de dólares. Aunque debemos decir que no hay confirmación oficial de esto pues ningún familiar se ha pronunciado al respecto.

Algo relevante es que, al parecer, de acuerdo con la misma revista, no habrá pleito con la herencia y todo está transparente ya que Vicente Fernández había aclarado que su herencia estaba dividida en dos partes, una para su gran compañera de vida Doña Cuquita y la otra para sus tres hijos.

Por otra parte, se señaló que Alejandra Fernández no está incluida en la herencia debido a que el reconocido cantante de regional mexicano le donó en vida. Además, el rancho “Los tres potrillos” tiene ese nombre porque todo quedará dividido entre sus tres hijos cuando falte Doña Cuquita.

Algo relevante de mencionar es que don Vicente Fernández decidió dejar muy claro el asunto de su herencia después de que su hijo mayor, Vicente Jr, regresó del secuestro (120 días privado de su libertad). Razón por la que dejó todo en orden antes de morir.

Pagaron millones

Con el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández han salido a la luz algunos datos referentes a las últimas semanas que vivió el cantante que pasó varios meses en el hospital, en donde se le realizaron varias cirugías como la colocación de un marcapasos y varias transfusiones de sangre.

Aunado a todos esos costosos procedimientos a los que se sometió, la familia pagó por la habitación privada del cantante y por dos habitaciones más para las visitas que recibía, además, se rentó un departamento muy cerca de donde se encontraba hospitalizado para que Doña Cuquita, pudiera visitarlo sin problemas.

La suma de todos estos procedimientos más la sala de terapia intensiva por los cuatro meses de internamiento y las dos habitaciones adicionales dieron en total la estratosférica suma de 13 millones de pesos que los Fernández pagaron al hospital, esto según la declaración de una fuente muy cercana a la familia.

¿Mintieron?

El locutor Gustavo Alvite, quien sostuvo una relación amistosa desde hace más de 50 años con el cantante, aseguró en su cuenta de Facebook que la familia de Vicente Fernández mintió sobre su fecha de muerte, oficialmente ocurrida el domingo pasado.

“La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me pega en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”, escribió.

Alvite apuntó que el cantante ya había satisfecho y desbordado sus sueños y su fortuna, pero tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando. “Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio”, dijo.

Recordó que en su momento le ordenaron al asistente de Fernández ya no pasarle llamadas. Por lo que la relación se truncó. Señaló que, si ya no fue a buscarlo, fue para evitar altercados con la familia, como ya había ocurrido con Gerardo, hijo de Chente.