Se suman más colonias al desabasto de agua

Redacción ED.-
Cd. Victoria, Tam.- El Ayuntamiento de Victoria dio a conocer que, como parte de las acciones realizadas para aminorar la afectación a la sociedad victorense causada por la fuga de agua potable en el acueducto Guadalupe Victoria, las siguientes colonias no contarán con el servicio de agua potable el día de este viernes 16 de diciembre, por lo que invitamos a las y los vecinos de los sectores a prepararse almacenando agua para que puedan realizar sus actividades cotidianas:
📍CONJ. HAB. TAMATAN
📍AMP. FRANCISCO I MADERO
📍7 DE NOVIEMBRE
📍AMERICO VILLARREAL
📍AMERICO VILLARREAL
📍AMP. AMERICO VILLARREAL
📍AMP. AMERICO VILLARREAL
📍AMP. FRANCISCO I MADERO
📍AMP. MIGUEL ALEMAN
📍AMP. RAVIZE
📍AMP. RAVIZE
📍AMPLIACION ESTUDIANTIL 1
📍BUROCRATAS ESTATALES
📍CAMINO REAL A TULA
📍CASAS BLANCAS
📍CENTRO UNIVERSITARIO
📍CLUB COFRADES
📍COLINAS DEL MIRADOR
📍COLINAS DEL PARQUE
📍CONJ. HAB. COFRADES
📍CONJ. HAB. PUERTA DE LA LUNA
📍CONJ. HAB. PUERTA DEL SOL
📍CUAUTHEMOC
📍CUMBRES 2
📍DEL MAESTRO
📍ESTUDIANTIL
📍ETA MAESTTROS
📍EX HACIENDA TAMATAN
📍FERROCARRILES NACIONALES
📍FRANCISCO I. MADERO
📍FRANCISCO I. MADERO
📍FSTSE
📍FUEGO NUEVO
📍HORACIO TERAN
📍IMPERIAL
📍INFONAVIT MIGUEL ALEMAN
📍JARDINES DE TAMATAN
📍JUNTA LOCAL DE CAMINOS
📍LA CIMA 1
📍LA ESCONDIDA
📍LA GLORIA
📍LA GLORIA
📍LAS FLORES
📍LAS PALMAS
📍LOMAS DE SANTANDER
📍LOS EBANOS
📍LOS PINOS
📍LUIS ECHEVERRIA 1
📍LUIS ECHEVERRIA 2
📍LUIS ECHEVERRIA 3
📍LUIS ECHEVERRIA 4
📍LUIS ECHEVERRIA 5
📍LUIS QUINTERO
📍MI RANCHITO
📍MIGUEL ALEMAN
📍MIRASIERRA
📍NACOZARI
📍PANORAMA
📍PEDRO SOSA
📍PRIV. NOGALAR
📍RAVIZE
📍RAVIZE
📍RESID LOS ALPES
📍RINCON DE LA MONTAÑA
📍RINCON DE TAMATAN 1
📍RINCON DE TAMATAN 1
📍RINCON DE TAMATAN 1
📍RINCON DE TAMATAN 2
📍RINCON DE TAMATAN 2
📍SIERRA MADRE
📍SIERRA MADRE DE SUR
📍SIERRA VENTANA
📍TAMATAN 1
📍TAMATAN 2
📍TAMATAN 3
📍UNIDAD HAB. LUIS ECHEVERRIA
📍VETERANOS
📍VETERANOS
📍VILLA ALPINA
📍VILLAS DE GUADALUPE
📍ZOZAYA
📍7 DE NOVIEMBRE
📍ALTAS CUMBRES
📍AMP. ALTAS CUMBRES
📍AMP. EL MAESTRO
📍CAMINO REAL
📍CONJ. HAB LAZARO CARDENAS
📍FRACC. MEXICO
📍FRACC. NACIONES UNIDAS
📍FRACC. PASEO DE LAS
📍AMERICAS 1
📍FRACC PASEO DE LAS AMERICAS 2
📍FRACC. AMPL NACIONES UNIDAS
📍LA SALLE
📍LOS ANGELES
📍LOS CRISTALES
📍LOS LAGOS
📍LOS SAUCES
📍MEXICO
📍MISION SAN AGUSTIN
📍ORALIA GUERRA
📍RES. CANTERAS 2
📍RESIDENCIAL LAS TORRES
📍SAN MARCOS 1
📍SAN MARCOS 1
📍SAN MARCOS 2
📍SAN MARCOS 2
📍SAN MARCOS 3
📍SAN MARCOS 3
📍SANTA BARBARA
📍ZERTUCHE