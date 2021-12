Siguen denuncias por explotación de caballos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Al continuar las denuncias por parte de la ciudadanía sobre la explotación de los equinos por parte de los carretoneros, el departamento de Municipio Saludable, retomará los diálogos con los propietarios para exhortar al cuidado de estos animales.

Tatiana Ojeda Caballero, directora de la referida dependencia municipal, señaló que se debe proteger a los equinos para evitar que presenten afectaciones a causa de la sobreexplotación y de las condiciones climáticas.

“Es urgente tener una junta con el grupo de las personas que tienen carretones para hacerles ver una vez más el reglamento, tenemos que proteger en este sentido a todos los equinos, que están deambulando por la zona”, indicó.

Reiteró que los carretones no pueden circular sobre avenidas principales de la ciudad y buscará coordinar trabajos con la dirección de Tránsito y Vialidad para invitar a los dueños de los caballos a evitar desplazarse por estás arterias.

“Tendríamos que conjuntar esfuerzos con Tránsito y Vialidad, para poder aplicar el reglamento en este sentido, ya que ellos no pueden circular por avenidas principales”, citó.

Ojeda Caballero, mencionó que por el momento no se han resguardado estos animales, y solo se han atendido para ver las condiciones en el que se encuentran.

“No hemos resguardado como tal pero hemos acudido a los llamados, hacemos contacto con el propietario, nos aseguramos que estén en el domicilio del propietario, y hacemos una revisión médico-veterinaria en dónde nos constatamos si realmente el caballo está sano que es lo principal”, expresó.