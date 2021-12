‘Spider-Man’ superó a los ‘Avengers’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (Agencias).-

El pasado miércoles se estrenó “Spider-Man: Sin Camino a Casa” y muchos fanáticos ya tuvieron la oportunidad de verla, aunque aún no hay un conteo oficial de recaudación, ya se sabe que la llegada de la película a las salas del país fue un rotundo éxito.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que Alejandro Ramírez M., CEO de Cinépolis, confirmó, durante el transcurso del día del estreno, que según cálculos rápidos la cinta generó más interés que “Avengers: Endgame”, la segunda película con la mayor recaudación en la historia del cine.

“Estamos muy contentos porque hoy estrena #SpidermanNoWayHome en @cinepolis y ya se convirtió en la película con la preventa de boletos más grande en la historia de Cinépolis en México”, señaló el empresario confirmando que el “hype” por esta nueva producción no era solo algo de redes sociales, pues logró convocar a millones de personas al cine.

El empresario mexicano no ofreció cifras precisas de todas esas preventas por “Spider-Man: No Way Home” o cuántas entradas tuvo “Endgame” en Cinepolis en el 2019. Aunque se sabe que aquella película sentó un precedente en México estableciendo un récord de 450 mil boletos vendidos en tan solo 12 horas, de acuerdo con datos de Cinemex.

Según el portal Deadline, durante las primeras 24 horas de venta se recaudaron siete millones de dólares (aproximadamente 149 millones de pesos) de los boletos que se vendieron. Y se espera que acumule entre 160 millones y 180 millones en el extranjero, y al menos 120 millones en Estados Unidos.