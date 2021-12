Victorense se ganó el corazón de miles durante participación en ‘Exatlón’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción.-

La representante de Tamaulipas, y especialmente de Ciudad Victoria, dentro del popular programa deportivo “Exatlón”: Maura Martínez, fue eliminada de la competencia a poco más de un mes de haber ingresado.

Quien se dedica al Crossfit demostró en las semanas que estuvo dentro del programa la rapidez que tiene para adaptase, así como su eficiencia en algunos de los circuitos, pues ella era la enviada a la hora de buscar quedarse con un punto.

Maura demostró la gran condición física que tiene, así como la buena puntería que maneja, esto gracias a que además del Crossfit, la victorense es una destacada atleta de voleibol de playa y sala, siendo una seleccionada en distintas ocasiones.

Tras su salida, en las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, ya que para muchos seguidores de “Exatlón” la deportista estaba empezando a acoplarse al nivel de sus demás compañeros (quienes llevaban dentro mucho más tiempo).

Antes de abandonar el programa Maura se despidió entre lágrimas, pero consciente que dio su mejor esfuerzo; “fue una experiencia increíble estar en el Exatlón, me cayó esta oportunidad y dije no la voy a desaprovechar, voy a dar el cien por ciento. Llegué con un propósito y espero haya quedado algo en ustedes. Me voy feliz”.