Detectan 700 adultos mayores que viven solos

Redacción / El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam.- Alrededor de 700 adultos mayores en Ciudad Madero no tienen familia a su lado, por lo que buscan efectuar alguna actividad para no caer en una depresión durante esta temporada decembrina.

Alejandra Calderón Ávalos, titular de la dirección del Adulto Mayor en el municipio petrolero, mencionó que en estas últimas fechas en coordinación con otras dependencias detectaron a un promedio de 700 abuelitos que se encuentran solos.

Detalló que de unos 15 mil 060 adultos mayores que hay en Ciudad Madero, el 3.9 por ciento, son los que se encuentran en una situación vulnerable, iniciando programas encaminados a estas personas para poder apoyarlos.

“Tenemos un padrón de mil 500 a mil 800 adultos mayores, en lo que es la ciudad son cerca de 15 mil 060 abuelitos, dentro de los que son vulnerables son un punto 3.9 por ciento, hablamos de 700 abuelitos que nosotros hemos detectado que tienen situación vulnerable y los apoyamos en lo que nosotros podemos y lo que está a nuestro alcance”, externó.

Dijo que la situación de estos adultos mayores no es que hayan sido abandonados por sus familiares, sino que se debe a que sus parientes se encuentran en otras ciudades o nunca tuvieron hijos, por lo que buscan realizar alguna actividad.

“No es que hayan sido abandonados, no tuvieron familia y están solitos, no tienen hermanos, no tienen hijos o viven fuera de la ciudad, algunos son empacadores, por lo que se acercan al programa de emprendimiento”, indicó.

Calderón Ávalos mencionó que en esta época es cuando se registran un mayor número de personas con depresiones y en el caso de los adultos mayores, solos en casa les pega más.

“Recuerden que los abuelitos tienden a tener depresión, estando ellos acompañados y activos les ayuda mucho a la situación de depresión”, aseveró.

